Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, belediye başkanlarıyla gerçekleştireceği her ay düzenli olarak yapılması planlanan toplantının ilkini gerçekleştiriyor.

Toplantı öncesi davetli belediye başkanları davetliler Izmir Marriott Hotel’e gelmeye başladı. Sabah saatlerinde otelde hareketlilik yaşanırken, CHP’li ilçe belediye başkanları toplantı yapılacağı salona giriş yaptı. Toplantının saat 10:00’da başlaması planlandı, belediye başkanları otel girişinde birbirleriyle de sohbet ettiği görüldü. Bazı belediye başkanları tek tek salona geçerken, parti yöneticileri de toplantı öncesi otel önünde yerini aldı.

Mutlu Güç ve Tugay'ı kapıda karşıladı

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılması planlanan toplantının ilk buluşması Konak’ta gerçekleştiriliyor. Toplantıya ilçe belediye başkanlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı otel girişinde karşıladı. Mutlu daha sonra, CHP'li Güç ile birlikte toplantı salonuna geçti.