Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar, “Benzin bugün kaç TL?”, “Motorin fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Benzinin litre fiyatına cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira zam yapılması öngörülüyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları merak konusu.

27 Şubat 2026 Akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 57.27 TL

Motorin litre fiyatı: 60.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu yakası)

Benzin litre fiyatı: 57.11 TL

Motorin litre fiyatı: 60.21 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 58.21 TL

Motorin litre fiyatı: 61.47 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 58.49 TL

Motorin litre fiyatı: 61.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL