Son Mühür - Türkiye’de yatırımcıların uzun süredir “güvenli liman” olarak gördüğü altın, 2026 itibarıyla yerini kademeli biçimde arazi yatırımlarına bırakmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Hanehalkı Beklenti Anketi’ne göre altın yüzde 55 ile ilk sıradaki yerini koruyor. Ancak toprak yatırımı, enflasyona karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu tablo, yatırım tercihlerinde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

Doğu ve Güneydoğu lider konumunda

Son bir yıllık ortalamaya göre Türkiye genelinde arazi fiyatları yüzde 18,51 arttı. Bu oran enflasyonun altında kalsa da il bazında veriler farklı bir tablo ortaya koydu. Büyükşehirlerde artışın daha sınırlı kaldığı görülürken, gelişmekte olan bölgelerde çok daha yüksek getiri sağlandı. Bingöl yüzde 120,39’luk yükselişle ilk sırada yer alırken, Şırnak yüzde 98 ve Hakkari yüzde 77 artışla onu izledi. Veriler, yatırım tercihlerinin metropollerden Anadolu’nun yükselen illerine doğru kaydığını ortaya koyuyor.

Uzun vadede rekor kazanç

Arazi yatırımları kısa vadede dalgalı bir seyir izlese de uzun vadede güçlü getiri sağlıyor. Son 5 yılda arsa fiyatlarında toplam yüzde 985’lik artış kaydedildi. Likiditesi görece düşük olmasına rağmen, halkın yaklaşık yüzde 30’u için toprak hâlâ en cazip yatırım araçları arasında yer alıyor. Bu veriler, yatırımcıların kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli değer artışına odaklandığını gösteriyor.

Metropollerde durum nasıl?

Büyükşehirlerde ise daha farklı bir tablo öne çıkıyor. İstanbul, ortalama 2.895 TL metrekare fiyatı ve yüzde 25’lik artışla güçlü konumunu sürdürürken, Ankara yüzde 10’luk yükselişle enflasyonun altında kaldı. Artvin ise yüzde 0,13’lük artış oranıyla fiyatların neredeyse sabit seyrettiği il olarak dikkat çekti.