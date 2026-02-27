Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar yarışı Yüksek Disiplin Kurulu'nun yayınladıkları 'Arınma' bildirisi nedeniyle aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Mehmet Ali Yüksel'in de olduğu 30 ismi partiden ihraç etmesiyle yeniden alevlendi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın ihraç edilen isimlere sahip çıkarak Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik eleştirilerde bulunmasına gazeteci Sabahattin Önkibar'dan tepki geldi.



O isimlerin yaptığı bozgunculuktur...



CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın ihraçlarla ilgili son çıkışının yanlış olduğunu savunan Önkibar,

''Özgür Özel'in en doğru, en önemli hizmet o ihraçlardır. Zira, söz konusu isimlerin yaptığı partiyi içeriden vurmak yani bozgunculuktur'' vurgusunda bulundu.



Aralarında İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Rıfat Nalbantoğlu'nun da bulunduğu bir grup milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği süreçte, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir grup CHP'linin Özgür Özel'in politikalarına tepki olarak bir araya geldiği ortaya çıkmıştı.

13 CHP'li vekilin de katıldığının öğrenildiği toplantıya da dikkat çeken Sabahattin Önkibar, bu 13 ismin de ihraç edilenler kervanına eklenmesini önerdi.

Dolaylı olarak Saray'a hizmet...



''İhraç edilen isimler yaptıklarıyla Saray'a dolaylı olarak hizmet ediyor'' diyen Önkibar,

''Bu itibarla ihraçlar yüzde 100 doğru. Fakat eksik. Özgür Özel bize göre baş kaldıran 13 milletvekili ve Oğuz Kaan Salıcı gibilerini de derhal ihraç etmeli'' çağrısında bulundu.



CHP müze olmalı demişti...



Oğuz Kaan Salıcı'nın geçmişte yaptığı ''CHP müze olmalı'' açıklamasına göndermede bulunan Önkibar,

''Arşiv orada duruyor. Salıcı Atatürk'ü ve cumhuriyeti hedef alan, DEM Parti sempazitanı, neoliberal gruptan bir isim'' hatırlatmasında bulundu.



Oğuz Kaan Salıcı ne demişti?



CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Mehmet Ali Yüksel'in de olduğu isimlerin partiden ihraç edilmesinin ardından Genel Merkez'e bayrak açtığı iddialarına neden olan açıklamasıyla gözlerin üzerine çevrilmesine neden olmuştu.

''Parti içinde, herhangi bir hakarete başvurmadan, fikir temelinde ve ifade özgürlüğü sınırları içinde eleştiri dile getirmek bir haktır'' diyen Salıcı,

“Parti içi eleştiri hakkı, daimi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partililere mirasıdır.

Atatürk’ün koltuğu üstün bir makamdır. O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır'' ifadeleriyle Özgür Özel ve kurmaylarına seslenmişti.