Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. yeni bölümü, beklenenin aksine bu akşam TRT1 ekranlarında yer almayacak. Dizinin hayranları, yayın akışında yaşanan bu ani değişiklikle birlikte sosyal medyada büyük bir tepki gösterdi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yerine bu akşam kritik bir spor karşılaşması ekrana gelecek. Dizinin akıbeti, yeni bölüm tarihi ve TRT1'in yayın akışında yapılan değişikliklere dair tüm detaylar haberimizde. Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman sorularının yanıtları için okumaya devam edin.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam izleyicisiyle buluşamayacak. Heyecanla beklenen 20. yeni bölüm, kanalın yayın akışında yapılan son dakika değişikliği nedeniyle ekrana gelmeyecek. Dizi saatinde bu akşam önce 'Maç Özel' programı, ardından ise 'Sırbistan - Türkiye basketbol maçı' izleyiciyle buluşacak. Bu durum, dizinin sadık takipçileri arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TRT1'in yayın akışında yapılan değişiklik oldu. Kanal, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak olan Sırbistan - Türkiye basketbol maçını canlı olarak yayınlama kararı aldı. Bu önemli spor karşılaşması nedeniyle dizinin yayın saati iptal edildi ve yeni bölüm başka bir tarihe ertelendi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin merakla beklenen 20. yeni bölümü için izleyicilerin biraz daha beklemesi gerekecek. Dizinin yeni bölümü, 6 Mart Cuma akşamı saat 20:00'da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yapılan duyuru ile dizinin yeni yayın tarihi kesinleşmiş oldu.

SEYİRCİLER İSYAN ETTİ!

Taşacak Bu Deniz'in heyecanla beklenen yeni bölümünün yayınlanmayacak olması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizi takipçileri, karara tepki göstererek çeşitli platformlarda yorum ve paylaşımlarıyla isyan etti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'Yeni bölümü istiyoruz', 'Lütfen bu akşam bölümü verin', 'Ne demek dizi yok maç var? Bir haftadır bekliyoruz bu ne şimdi' gibi yırumlar yazdı. Sosyal medya, kısa sürede 'Taşacak Bu Deniz' etiketiyle gündeme oturdu.

TRT 1'İN 27 ŞUBAT CUMA YAYIN AKIŞI NASIL DEĞİŞTİ?

TRT 1'in 27 Şubat Cuma gününe ait yayın akışı, Taşacak Bu Deniz dizisinin yerine spor programlarına ağırlık verecek şekilde güncellendi. İşte kanalın bu akşamki yayın akışı:

20.00: Maç Özel

Maç Özel 21.00: Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 23.00: Vefa Sultan

Vefa Sultan 00.15: Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde yaşananlar, izleyicileri yeni bölüme daha da bağlamıştı. Esme'nin ortadan kaybolması Adil'i adeta deliye çevirdi. Adil endişe ve panik içinde çırpınırken, Esme yirmi yıl sonra Şerif'ten kurtulmanın eşsiz özgürlük hissini yaşıyordu. Bir yandan da büyük savaşı için güç topluyor ve planlar yapıyordu. Adil, Esme'nin 'Ramazan'da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı' için gittiğini öğrendiğinde kahrolmuş ve sevdiğinin kapısına kamp kurmak için yaylaya gitmişti. Bu gelişmelerin ardından yeni bölümde neler olacağı ise büyük bir merak konusu.