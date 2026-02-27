Programda duygusal anlar yaşayan Günşiray, 2023 yılında kaybettiği eşi Claude Leon Günşiray hakkında da yürek burkan sözler sarf etti. Uzun yıllar kanserle mücadele eden Leon'un vefatının kendisinde derin izler bıraktığını anlatan oyuncu, hayatındaki en ağır kaybın eşinin ölümü olduğunu söyledi.

Claude Leon kimdir?

Fransız asıllı tasarımcı Claude Leon, sahne sanatları dünyasında dekor ve kostüm tasarımcısı olarak tanınan bir isim. Leon, 1990'lı yılların ortasında Türk tiyatro sahnesinde aktif rol üstlendi. Mahir Günşiray ile birlikte 1996 yılında kurulan Tiyatro Oyunevi'nin kurucu kadrosunda yer aldı. Tarlabaşı'ndaki İstanbul Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bu topluluk, bağımsız tiyatro hareketinin öncü yapılarından biri olarak kabul gördü.

Claude Leon neden öldü?

Claude Leon Günşiray, uzun süren bir kanser mücadelesinin ardından 13 Kasım 2023 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık sekiz buçuk yıl boyunca kanserle savaşan Leon, tedavi sürecinde eşi Mahir Günşiray'ın desteğiyle bu zorlu yolculuğu sürdürdü. Çift, 1998 yılında evlenmiş ve Leon'un vefatına kadar 26 yıl birlikte hayat sürmüştü.

Mahir Günşiray kimdir?

Mahir Günşiray, 10 Ağustos 1960'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Orhan Günşiray ile Gülsevil Tayga'nın oğlu. Henüz beş yaşındayken babası ve Filiz Akın'la birlikte "Oğlum Oğlum" filminde kamera karşısına geçti. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçı, İngiltere Leeds Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Mimar Sinan Üniversitesi'nde ise sanatta yeterlik eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1986'da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Günşiray, Hanımın Çiftliği, İffet, Kalp Yarası, Sağır Oda ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi popüler dizilerde unutulmaz roller üstlendi. İlk evliliğini 1988'de tiyatrocu Ayşe Lebriz Berkem ile yapan oyuncunun, Can adında bir oğlu ve ikiz torunları bulunuyor.

Günşiray, Empati programında üniversiteden sınıf arkadaşı olan Hatice Aslan ile 40 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiklerini ve mutlu bir ilişki yaşadıklarını açıkladı.