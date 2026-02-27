Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP İzmir milletvekillerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sert eleştiriler yöneltti. Limanın şehir trafiğine ve ekonomik kalkınmaya olumsuz etkileri, tarihi binaların yönetimi ve belediyenin icraat eksikliği öne çıkarılırken, vekillerin görevlerini yerine getirerek “o tembel belediye başkanına” somut adımlar attırmaları gerektiği vurgulandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Av. Özgür HIZAL tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na açılan davaya ilişkin bir fotoğraf paylaşarak CHP’ye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"Cevap verme zamanı geldi…"

İnan paylaşımında, CHP İzmir milletvekillerine yönelik sert ifadeler kullanarak şehrin liman sorununa dikkat çekti. İnan: "CHP’NİN AKTARMALI İZMİR VEKİLLERİNE

Cevap verme zamanı geldi…

İzmir’den haberiniz yok, Liman’dan ise hiç yok.

Şehrin kalbine bir hançer gibi saplanan liman; trafik ve yükten başka bir şey getirmiyor." ifadelerini kullandı.

İnan, liman yönetiminin ve şehir kalkınmasının halihazırda “batık” durumda olduğunu belirterek, mevcut şartların 2002 yılından bu yana değişmediğini vurguladı.

Varlık Fonu’nun bu alanı değerlendirdiğini belirten İnan, CHP milletvekillerinin İzmir hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını öne sürdü. "Bu vizyonsuz ve çapsız bakış açısını İzmir’in önde gelen İŞ DÜNYASINA havale ediyoruz." diye konuştu.

" O tembel belediye başkanınıza çok güvenerek..."

İnan, CHP’li belediye yönetimine de eleştiriler yöneltti ve belediye başkanının limanla ilgili verdiği destekleyici beyanatlara rağmen eleştirilerin yapıldığını kaydetti.

"Ayrıca, o tembel belediye başkanınıza çok güvenerek açıklamalar yapmayın… Kendisinin bize, 'Limanla ilgili her türlü adımı destekliyorum,' şeklinde defalarca beyanatı olmuştur." dedi.

"CHP, Atatürk’ün mirasını rant uğruna peşkeş çeken bir partidir"

AK Parti Genel Sekreteri, CHP’nin İzmir’deki tarihi binalar üzerinden şehre zarar verdiğini öne sürdü. Özellikle Tarihi Un Fabrikası’nın İstanbul’daki bir vakfa tahsis edilmek istenmesine müdahale ettiklerini belirtti.

İnan ayrıca, Tekel fabrikalarının kültür ve sanat merkezine dönüştürülmesi gibi projeleri AK Parti döneminde hayata geçirdiklerini hatırlattı ve CHP’yi yargı kararlarına uymaya çağırdı.

"CHP, Atatürk’ün mirasını rant uğruna peşkeş çeken bir partidir.Yargıdan üstün değilsiniz. Yargı kararına uyun ve o binaları tahliye edin. Oraların hepsi İzmir’e kazandırılacak." diye ekledi.

"'Aktarmalı' vekiller"

Paylaşımın sonunda, CHP İzmir milletvekillerine yönelik eleştiriler devam etti. İnan, milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri ve belediyeye somut icraatlar yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

İnan: "Eğer bu şehir için bir icraatınız olsun istiyorsanız, sayın 'aktarmalı' vekiller; aldığınız milletvekili maaşının hakkını verin, o tembel belediye başkanınıza bir ÇÖP TESİSİ yaptırın da biz de sizi tebrik edelim.." mesajını verdi.

İnan mesajını “Hayırlı cumalar” diyerek sonlandırdı.