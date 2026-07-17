Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece Selçuk’ta değil kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Belediye Selçuk’taki Pamucak-Kuşadası turizm yolunda yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan İZBETON ekipleri, 9 kilometrelik güzergahtaki zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra 27 bin tonun üzerinde asfalt atılan yol, daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Daha önce kötü zemini nedeniyle sürücülerin kullanmadığı yol, yenilendikten sonra yoğun olarak vatandaş tarafından mutlukla karşılandı ve kullanılmaya başlandı.

‘’Bölgemize bu yol çok yakıştı”

Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Gökalp Erhan Güzel, uzun zamandır çözülemeyen ulaşım sorunların çözüme kavuşmaya başladığını ifade ederek “Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Uzun yıllardır çözülemeyen, İzmir’in en yüksek yatak kapasitesine sahip turizm bölgelerinden Pamucak’taki bu yolun yenilenmesi çok büyük bir hizmet oldu.

Bu yatırım, hem yurt dışından gelen turistlerin ülkemiz hakkında olumlu izlenim edinmesi hem de bölgenin kronikleşen ulaşım sorununun çözülmesi açısından büyük değer taşıyor. Yaklaşık 8 bin 500 yatak kapasitesine ve yılda 1 milyon konaklamaya ev sahipliği yapan bölgemize bu yol çok yakıştı” dedi.

"Bu, aynı zamanda bir turizm yatırımıdır"

Selçuk Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Çökmezoğlu da yapılan çalışmaların yalnızca bir yol yenilemesi olmadığını vurgulayarak,“Doğma büyüme Selçukluyum. Bu yolun eski hali gerçekten içler acısıydı. Selçuk’ta uzun yıllardır beklenen bu önemli yatırımı Başkanımız Dr. Cemil Tugay hayata geçirdi.

Buna sadece asfalt çalışması olarak bakmamak gerekir. Bu, aynı zamanda bir turizm yatırımıdır. Dünya markası Efes’i Pamucak Sahili’ne bağlayan bu güzergâh artık bölgeye yakışır hale geldi. Turizm bölgesi olması nedeniyle yüksek yatak kapasiteli otellerimiz bulunuyor ancak yolun bozuk olması nedeniyle güzergah yeterince kullanılmıyordu. Artık çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak” ifadelerini kullandı.

"Yol adeta ralli parkuruna dönmüştü"

Mahalle sakinlerinden Şükrü Akın ise yoğun yağışlı havalarda olan çukurların senelerdir büyük sorun çıkarttığını belirterek “Uzun yıllardır bu yola neredeyse bir çakıl taşı bile atılmamıştı. Yol adeta ralli parkuruna dönmüştü. Yağışlı havalarda onlarca çukur oluşuyordu. Yapılan çalışmayla yol tamamen değişti.

Özellikle köprüden sonraki bölümde sık sık kazalar yaşanıyordu. Bu yatırımla olası can kayıplarının da önüne geçilmiş oldu. Kuşadası’na giden araçların önemli bir bölümü bu yolu kullanıyor. Eskiden turistler bu güzergahtan kaçınıyor, alternatif yolları tercih ediyordu. Şimdi ise turizme büyük katkı sağlayacak bir yolumuz var” diye konuştu.

"Bu yolun düzgün olması otellerin görünürlüğünü de artıracak"

Sürekli bu yolu kullanan turizmci Barbaros Karabulut da Pamucak-Kuşadası yolunun uzun senelerdir bakımsız olduğunu söyeleyerek, “Eskiden beri bu yolu kullanıyoruz. Bakımsız, geçişi zor bir yoldu. Özellikle bazı çukurlardan dolayı tercih edilmiyordu. Sürekli dış yolu kullanıyorduk. Şu an toparlanmış durumda.

Yol tam bu bölgeye yakışır hale geldi. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Bu yolun düzgün olması otellerin görünürlüğünü de artıracak. Pamucak, Belek’ten önce turizm bölgesi ilan edilmiş çok değerli bir destinasyon. Umarım bundan sonra yapılacak yatırımlarla hak ettiği noktaya ulaşır” diye ekledi.