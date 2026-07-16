Son Mühür - İzmir haftanın son iş gününe yaklaşırken yine su kesintileri ile boğuşmaya devam ediyor. 3 saate uzanan arıza kaynaklı kesintiler vatandaşı bir hayli zora sokuyor. 4 ilçe ve onlarca mahalleyi etkileyecek su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı.

İşte İZSU tarafından yayımlanan 16 Temmuz 2026 tarihli İzmir su kesintileri:

Detaylı kesinti raporu

BEYDAĞ / Aktepe Mahallesi:

Aktepe Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgeye geçici olarak su verilemeyecek. Kesintinin 10:52 sularında sona ermesi bekleniyor.

FOÇA / Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleleri:

Geniş bir bölgeyi etkileyen ana boru arızası sebebiyle ilçede yaklaşık 3 saatlik bir kesinti yaşanacak. Suların 12:00 civarında normale dönmesi öngörülüyor.

KONAK / Etiler, Kocakapı, Oğuzlar Mahalleleri:

1252 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik kesinti yaşanmakta. Çalışmanın 11:01 itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

SELÇUK / Zafer Mahallesi:

Zafer Mahallesi'nin tamamını etkileyen vana arızası nedeniyle kesinti yapılmakta. Suların 11:04 civarında akmaya başlaması bekleniyor.