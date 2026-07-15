Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, son 24 saatte meydana kadın cinayetlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğunu ifade eden Sengel, 6284 Sayılı Kanun'un etkin şekilde uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi çağrısını gerçekleştirdi.

"Son 24 saatte 4 kadın"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda son 24 saatte 4 kadının hayatını kaybettiğini ifade ederek yaşanan şiddet olaylarına tepkisini dile getirdi.

Kadın cinayetleri karşısında yalnızca tepki göstermenin yeterli olmadığını belirten Sengel, kalıcı ve etkili adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

"Yasaların etkin uygulanması"

Başkan Sengel, paylaşımında kadınları korumaya yönelik yasal düzenlemelerin eksiksiz uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Yapmış olduğu paylaşımda, 6284 Sayılı Kanun'un etkin şekilde uygulanması gerektiğini ifade eden Sengel, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi çağrısını gerçekleştirdi.

"Önlenebilir"

Kadın cinayetlerinin kader olarak görülemeyeceğini ifade eden Sengel, bunun önlenebilir bir toplumsal suç olduğunu belirtti.

Başkan Sengel paylaşımında, "Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Kadınların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.