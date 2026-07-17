Son Mühür/ Emine Kulak- DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube, Buca ve Bayraklı Belediyelerinde çalışan işçileri kapsayan 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başlangıç tarihini açıkladı. Sendika tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bayraklı Belediyesi'ndeki TİS görüşmeleri 17 Temmuz Cuma, bugün, saat 10:00'da Bayraklı Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Aynı gün Buca Belediyesi'ndeki görüşmeler ise saat 14:00'te Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Salonu'nda başlayacak.

İki yıl süre ile geçerli olacak yeni toplu iş sözleşmesi için müzakere sürecine başlanacağını duyuran DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube yönetimi yaptığı açıklamada sürecin başta üyeler olmak üzere tüm sendika teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.

Zorlu sürecin ardından masaya oturuluyor

TİS görüşmeleri, her iki belediyede de son dönemde yaşanan ekonomik ve mali sıkıntıların ardından başlıyor. Özellikle Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler ve memurlar geçmiş dönem toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farkların ve geriye dönük alacakların ödenmemesi nedeniyle birçok kez iş bırakma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirmişti. Benzer şekilde Bayraklı Belediyesi'nde de ücret ve sosyal haklara ilişkin yaşanan sorunlar zaman zaman sendikal tepkilere neden olmuştu. Yeni dönem görüşmelerinde işçilerin ücret artışlarının yanı sıra, sosyal haklar ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerin de masaya gelmesi bekleniyor. Geçmiş dönemde yaşanan ödeme krizlerinin ardından başlayacak müzakereler, belediye çalışanları açısından kritik önem taşıyor.