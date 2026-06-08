Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Balçova ilçesinde İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışı gerçekleştirilmişti. Açılışa katılım yoğun olurken, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç da açılışta yer almıştı. Açılışa gölge düşüren an ise Rahmi Koç tarafından anlatılan fıkra oldu. Koç'un fıkra anlattığı görüntüler kısa sürede gündem olurken, yoğun tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı da öğrenilmişti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de açılışa katılan isimler arasında yer alırken, Başkan Yiğit'ten bir kamuoyu açıklaması geldi. Başkan Yiğit kalabalık sebebiyle fıkrayı tam olarak anlayamadığını, nezaket gereği herkesle birlikte gülümsediğini ve derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

"Derin bir üzüntü duydum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Başkan Yiğit, "İlçemizde hizmete açılan Amerikan Hastanesi'nin açılışında yaşanan ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntüler nedeniyle duyduğum üzüntüyü paylaşmak isterim. Açılışın heyecanı, kalabalık ortam ve sesin net duyulamaması nedeniyle, o sırada anlatılan fıkrayı tam olarak anlayamadım. Salondaki genel atmosfer içinde, nezaket gereği ben de herkesle birlikte gülümsedim.

Ancak sonrasında konunun kamuoyunda yarattığı hassasiyeti ve özellikle Kürt yurttaşlarımızda oluşturduğu kırgınlığı gördüğümde derin bir üzüntü duydum. Beni tanıyan herkes bilir; hayatım boyunca ayrımcılığın karşısında, eşitliğin, kardeşliğin ve bir arada yaşama kültürünün yanında oldum. Ben; Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayrımı yapmaksızın Balçova'da yaşayan tüm yurttaşlarımızın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Bu nedenle kırılan, incinen ve kendisini üzgün hisseden tüm hemşehrilerime içten üzüntülerimi iletiyorum. Balçova'da saygıyı, kardeşliği, eşit yurttaşlığı ve bir arada yaşama iradesini savunmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.