İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülmekte olan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde hakkında ev hapsi kararı verilmiş olan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile ilgili yargı sürecinde dikkat çeken yeni bir gelişme gündeme geldi.

Seferihisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi, dosya üzerinde yaptığı yeniden değerlendirme neticesinde Onur Yiğit hakkında uygulanmakta olan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Tedbir sona erdi!

Onur Yiğit, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınması sonrasında mahkeme tarafından hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedilmişti. Bu adli kontrol tedbirinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yiğit, Balçova Belediye Başkanlığı görevini fiilen gerçekleştiremiyordu.

Mahkemenin son kararının ardından görevden uzaklaştırılmasına gerekçe oluşturan ev hapsi tedbiri ortadan kalkmış oldu.

Göreve dönüş süreci gündemdeki yerini koruyor!

Ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından Onur Yiğit'in yeniden Balçova Belediye Başkanlığı görevine dönmesinin önü açılmış oldu. Ancak göreve dönüş sürecinin, ilgili idari işlemlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı ifade ediliyor.