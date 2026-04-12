Vladimir Putin ile Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve bölgesel gerilim ele alındı. Görüşmede diplomatik temaslar ve barış arayışları ön plana çıktı.

Kremlin’den resmi açıklama geldi

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider bölgedeki güncel durumu kapsamlı şekilde değerlendirdi. Özellikle son dönemde artan gerilim ve uluslararası diplomasi trafiği görüşmenin ana gündemini oluşturdu.

İran-ABD temasları masaya yatırıldı

Görüşmede, İslamabad’da gerçekleştirilen İran ile ABD arasındaki temaslar da ele alındı. Pezeşkiyan, bu sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken, Rusya’nın uluslararası platformlarda gerilimi azaltmaya yönelik tutumunu takdir ettiğini ifade etti. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı, Rusya’nın İran halkına yönelik insani desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Rusya’dan “arabuluculuk” vurgusu

Putin ise görüşmede, Orta Doğu’da kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Rusya’nın bu süreçte arabuluculuk dahil olmak üzere yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

“Tüm taraflarla temas sürecek”

Rus lider, bölgedeki tüm aktörlerle iletişim kanallarının açık tutulacağını ifade ederek, aktif diplomasi yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi. Bu yaklaşımın, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.