Milli Savunma Bakanlığı, Konya’da gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Eğitim faaliyetlerinin, arama kurtarma ve özel görev kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir aşama olduğu vurgulandı.

Özel eğitimli personelden kritik tatbikat

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Konya’da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ihtisaslı personelin atlayışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Eğitim kapsamında yapılan serbest paraşüt atlayışlarının, yüksek riskli görevler için personelin hazırlık seviyesini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

“Yükseklik bir engel değil”

MSB’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, atlayışların yüksek disiplin ve teknik yeterlilikle icra edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Serbest paraşüt atlayışları; yüksek disiplin, ileri teknik beceri ve üstün profesyonellik ile başarıyla tamamlandı. Paraşütçü için yükseklik bir engel değil, özgürlüğün başladığı yerdir. Korku aşağıda kalır, cesaret gökyüzünde vücut bulur.”

Operasyonel kabiliyetler güçleniyor

Gerçekleştirilen atlayışların, özellikle zorlu coğrafyalarda yürütülen arama kurtarma ve özel operasyon görevleri için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Uzman personelin bu tür eğitimlerle refleks, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Görseller paylaşıldı

Bakanlık, eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan karelerde personelin yüksek irtifadan gerçekleştirdiği atlayışlar ve koordineli iniş anları dikkat çekti.