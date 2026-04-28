Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişim ve art arda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “İzmir'de benzin bugün kaç TL?”, “İzmir'de motorin litre fiyatı ne kadar?”, “İzmir'de akaryakıtta son durum nedir?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Zam geldi

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı yaşandı. Benzinin litre fiyatına 98 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 30 kuruş zam yapıldı.

İzmir akaryakıt fiyatları 28 Nisan 2026

Benzin litre fiyatı: 64.99 TL

Motorin litre fiyatı: 73.03 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerdeki akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.74 TL

Motorin litre fiyatı: 71.64 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.60 TL

Motorin litre fiyatı: 71.50 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.71 TL

Motorin litre fiyatı: 72.76 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL