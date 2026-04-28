SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden kurulan "görüntülü şantaj" tuzakları son dönemde korkunç bir boyuta ulaştı. Masum bir selamla başlayan süreç, sahte çocuk istismarı suçlamaları ve yüksek meblağlı para talepleriyle kabusa dönüyor. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere adliyeler, bu tür dosyalar nedeniyle işleyemez hale geldi.

TUZAK "SELAM" İLE KURULUYOR

Şantaj çeteleri, genellikle sahte ve çekici profil fotoğrafları kullanarak hedeflerine WhatsApp üzerinden ulaşıyor. İlk aşamada güven telkin eden "merhaba" mesajlarıyla başlayan sohbet, kısa sürede samimileşiyor. Karşı taraf, önceden kaydedilmiş hazır videoları "canlıymış" gibi kullanarak kurbanın çıplak görüntülerini ya da videolarını paylaşmasını sağlıyor.

"AİLENE ATAYIM MI?" TEHDİDİ

Kurban, karşısındaki kişinin de çıplak olduğunu sanarak görüntü paylaştığı anda tuzak devreye giriyor. Çete üyeleri, saniyeler içinde kurbanın sosyal medya hesaplarından ulaştığı aile bireyleri, iş arkadaşları ve akrabalarının listesini gönderiyor. "Şu kadar para göndermezsen bu görüntüleri listendeki herkese atarız" diyerek şantaj süreci başlatılıyor.

İKİNCİ AŞAMA: "ÇOCUK İSTİSMARI" KUMPASI

Para göndermeyi reddeden veya tereddüt eden kurbanlar için çete daha karanlık bir senaryo devreye sokuyor. Görüşülen kişinin reşit olmadığı, yaşının küçük olduğu iddia edilerek, kurbanın üzerine "cinsel taciz" dosyası açılacağı söyleniyor. Hatta bazı durumlarda sahte avukat kimlikleri veya düzmece dava tutanakları gönderilerek; "Ailenin duymasını istemiyorsan tazminat öde, davadan vazgeçelim" pazarlığı yapılıyor.

ADLİYELER KİLİTLENME NOKTASINDA

Son aylarda bu yöntemle mağdur olan binlerce kişinin suç duyurusu, yargı sisteminde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Siber suçlarla mücadele birimleri ve savcılıklar, her gün yüzlerce yeni dosya ile karşılaşıyor. Yargı kaynaklarından alınan bilgilere göre, görüntü yoluyla şantaj dosyaları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Adliyelerdeki iş yükü, bu organize suç şebekelerinin takibini ve yargılama süreçlerini zorlaştırıyor.

YARGI TOKADI: TAVİZ YOK, CEZALAR AĞIR

Şantaj çeteleri her ne kadar "uzlaşma" adı altında para koparmaya çalışsa da, Türk Ceza Kanunu bu konuda oldukça sert. Mahkemeler, bu tür organize şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında alt sınırdan uzaklaşarak en üst sınırdan cezalar veriyor. Avukat Özkan Yıldırım, "Kimseye para göndermeyin. Para göndermek şantajı bitirmez, aksine sizi sürekli bir kaynak olarak görmelerine neden olur. En yakın savcılığa giderek dijital delillerle suç duyurusunda bulunun' diyerek uyarılarda bulundu.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN 4 ALTIN KURAL

Avukat Özkan Yıldırım, 'Yurt dışı veya bilinmeyen numaralardan gelen "Merhaba" mesajlarına yanıt vermeyin.Tanımadığınız kişilerle görüntülü görüşme yapmayın, kişisel görüntülerinizi dijital ortamda paylaşmayın. Tehdit başladığı anda iletişimi kesin ve tüm sosyal medya hesaplarınızı dışarıya kapatın. Şantajcıya giden her kuruş, bir sonraki tehdidin yakıtı olacaktır' diyerek mağduriyet yaşanmaması için uyarılarda bulundu.