Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde "rüşvet ve yolsuzluk" suçlamalarıyla tutuklanan Muhittin Böcek cephesinde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz mart ayında ilk kez hakim karşısına çıkan ve ciddi sağlık sorunlarını sebep göstererek serbest bırakılmayı talep eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı için kritik dönemece girildi. Mahkeme heyetinin son bir yıla ait kayıtları incelemek üzere İl Sağlık Müdürlüğünden istediği o çok konuşulan heyet raporu nihayet dosyaya girdi. Muhittin Böcek'in serbest kalmasını bekleyenleri şaşırtan rapor, davanın seyrini de tamamen değiştirdi.

MUHİTTİN BÖCEK SAĞLIK RAPORU SONUCU NE OLDU?

Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikler ve incelemeler sonrasında hazırlanan sağlık kurulu raporu tamamlandı. Avukatların ve kamuoyunun günlerdir tahliye umuduyla beklediği o raporda, Muhittin Böcek'in mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına herhangi bir engel teşkil etmediği açıkça belirtildi. "Tutukluluğa engel yok" şeklinde dosyaya giren bu tespit, tahliye bekleyenleri büyük bir hüsrana uğrattı.

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Rapor sürecinde Böcek'in geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülmesi çeşitli endişeleri ve iddiaları da beraberinde getirdi. O günlerde konuyla ilgili kamuoyuna kısa bir açıklama yapan CHP'li Mustafa Erdem, Böcek'in hastaneye kaldırıldığını doğrularken, bu ani gelişmenin ardındaki asıl sebebi bilmediğini ifade etti. Bugün ortaya çıkan tablo, o hastane ziyaretinin 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin istediği kapsamlı sağlık kurulu raporunu hazırlamak için yapıldığını netleştirdi.

MUHİTTİN BÖCEK DAVASINDA BİR SONRAKİ DURUŞMA NE ZAMAN?

Hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden Muhittin Böcek, en son 16 Mart'ta üç celse süren duruşmalarda savunma yaptı. Mahkeme heyeti o gün tutukluluk halinin devamına karar verdi ve sağlık durumunun resmiyet kazanması için ara kararını açıkladı. Şimdi tüm gözler, raporun da dosyaya girmesinin ardından 4 Mayıs'ta görülecek o büyük duruşmaya kilitlendi. Sağlık raporundan "tutukluluğa engel yok" kararının çıkmasıyla birlikte, Böcek'in avukatlarının 4 Mayıs'ta mahkeme heyetine karşı nasıl bir savunma stratejisi izleyeceği büyük bir merak konusu oldu.