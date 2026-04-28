Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 28 Nisan’da, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda; ayrıca Afyonkarahisar, Ankara’nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 1 ila 3 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişim yaşanmayacağı; genel olarak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de hava nasıl olacak?

Ege'de Afyonkarahisar ve çevrsinde yağış beklenirken, İzmir'de bugün ve önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava tahmin olacağı tahmin ediliyor.

28 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutlu

İZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – °C, 25°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – °C, 24°C – Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – °C, 19°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – °C, 17°C – Parçalı bulutlu

DÜZCE – °C, 18°C – Parçalı bulutlu

KASTAMONU – °C, 19°C – Parçalı bulutlu

ZONGULDAK – °C, 13°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – °C, 21°C – Parçalı bulutlu

RİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutlu

TRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – °C, 22°C – Parçalı bulutlu

VAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – °C, 26°C – Parçalı bulutlu