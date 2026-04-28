Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 28 Nisan’da, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda; ayrıca Afyonkarahisar, Ankara’nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 1 ila 3 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişim yaşanmayacağı; genel olarak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de hava nasıl olacak?
Ege'de Afyonkarahisar ve çevrsinde yağış beklenirken, İzmir'de bugün ve önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava tahmin olacağı tahmin ediliyor.
28 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – °C, 19°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA – °C, 18°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – °C, 27°C – Parçalı bulutlu
İZMİR – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – °C, 25°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 27°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 24°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 24°C – Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – °C, 19°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – °C, 17°C – Parçalı bulutlu
DÜZCE – °C, 18°C – Parçalı bulutlu
KASTAMONU – °C, 19°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK – °C, 13°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – °C, 21°C – Parçalı bulutlu
RİZE – °C, 14°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN – °C, 14°C – Parçalı bulutlu
TRABZON – °C, 13°C – Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 22°C – Parçalı bulutlu
VAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN – °C, 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 26°C – Parçalı bulutlu