Son Mühür- AFAD'ın verilerine göre Malatya bu sabah saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirilen ve Malatya dışında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ'da da hissedilen depremin merkez üssünün Battalgazi olduğu bildirildi.

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışan bölgede büyük korku yaratan deprem öncesi en dikkat çekici uyarının deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldiği ortaya çıktı.

Müneccimlere taş çıkartır...



Prof. Üşümezsoy'u Mayıs ayı başına aradığını belirten gazeteci Sevilay Yılman, Üşümezsoy'un daha o günden bugün depremin meydana geldiği bölgeyi işaret ederek, Battalgazi'de stres birikti uyarısında bulunduğunu duyurdu.

''Kim ne derse desin artık şuna eminim ki, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy müneccimlere bile taş çıkartır'' hatırlatmasında bulunan Yılman,

''Malatya’daydım. Hocamı 5 Mayıs’ta aradım. “Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda” demişti. Gerçekten inanılmaz bir bilim insanı. Tek kelime ile bravo!

Memleketime geçmiş olsun. Allah beterinden korusun'' mesajı verdi.

