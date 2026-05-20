İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda iktidarın son dönemdeki çıkışlarına sert sözlerle yüklendi. Terörle mücadele ve ekonomi üzerinden hükümete yüklenen Dervişoğlu, Abdullah Öcalan’ın meclise davet edilmesi yönündeki tartışmaları sert bir dille eleştirerek, cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

İşte Dervişoğlu’nun gündemi sarsan açıklamalarının detayları:

"Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez"

Konuşmasına terörle mücadele vurgusuyla başlayan Dervişoğlu, PKK’nın hukuk dışı bir yapı olduğunu ve kendi kendini feshetmesinin mümkün olmadığını belirtti. İktidar kanadından gelen İmralı çıkışlarına tepki gösteren İYİ Parti lideri, "PKK bir terör örgütüdür. Abdullah Öcalan da 25 yıldır bu terörü yöneten elebaşıdır. Son suçu ise son şehidimizin katlidir. Hiç kimse ona umut bahşetmesin" dedi.

Terörün tasfiye edileceği yerin İmralı olmadığını söyleyen Dervişoğlu, çözümün Türk askeri ve polisinin iradesinde olduğunu vurguladı. "Terörsüz Türkiye’nin yolu İmralı’dan değil, Türk milletinin iradesinden ve hukukun üstünlüğünden geçer" ifadelerini kullandı. Türk milletinin bir teröristin aracılığıyla değil, ortak gelecek iradesiyle kardeş olduğunun altını çizen Dervişoğlu, "İmralı’dan medet ummak kardeşlik değil, kalleşliktir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet savcılarına acil çağrı

Sürecin siyasallaştırılmaya çalışıldığını savunan Dervişoğlu, yargı mensuplarına seslendi. Öcalan’ın bir terör hükümlüsü olduğunu ve ona siyasi bir rol biçilemeyeceğini belirten İYİ Parti lideri, sert bir çağrıda bulundu:

"Sarayın savcıları otursun dursun, ben cumhuriyetin savcılarını göreve çağırıyorum. Ey savcılar, daha neyi bekliyorsunuz? Bu yapılanlar gaflettir, delalettir, hatta ihanettir."

Meseleyi sınır ötesi boyutuyla da ele alan Dervişoğlu, PKK ve YPG unsurlarının tasfiyesi için Öcalan’dan medet umulmasını eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki tek koordinasyon merkezinin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, iktidara "PKK yerine MGK’yı mı feshetmeye çalışıyorsunuz? Karnınızdan konuşmayı bırakın, çıkın açıkça konuşun" sözleriyle meydan okudu.

"Millet ekmek derdinde, iktidar rejim hesabında"

Cumhur İttifakı ortakları arasındaki söylem birliğini de sorgulayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan sorular yöneltti. Bahçeli’nin İmralı çıkışları, sarayın hukuk kurulları ve yeni anayasa tartışmalarının birbirinden bağımsız olmadığını iddia etti. "Kim kimin adına konuşuyor sayın Erdoğan?" diyen İYİ Parti lideri, meclisin bu sürecin vitrini haline getirilmek istendiğini savundu.

Ülkenin asıl gündeminin ekonomi olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. Emeklilerin torunlarına harçlık veremediğini, gençlerin ise gelecek kaygısıyla bayrama girdiğini söyledi. Hükümete "Azıcık insaf" diyerek seslenen Dervişoğlu, "Millet ekmek derdindeyken iktidar rejim hesabı yapıyor. Ama bu büyük millet her şeyi görüyor" dedi.

"Kırılmadan yürüyecek, azalmadan çoğalacağız"

İktidarın muhalefeti bölme ve kendi içindeki kavgaları büyüterek hedeflerini engelleme stratejisi güttüğünü belirten Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yoluna kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Partisinin tüm teşkilatlarıyla sahada olduğunu ifade eden Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim şiarımız bellidir; bizim için her şeyden önce cumhuriyet vardır. Kırılmadan yürüyecek, azalmadan çoğalacağız. Siz gideceksiniz, biz geleceğiz ve her şey düzelecek."

