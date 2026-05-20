Gündelikçi sigortası nasıl yapılır, ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigorta primi ne kadar, e-Devlet bakıcı sigortası başvurusu adımları nelerdir gibi aramalar şu sıralar internette en çok sorgulanan konuların başında geliyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Evine temizlik için yardımcı çağıran ya da hastasına, çocuğuna bakıcı tutan binlerce aileyi yakından ilgilendiren sigorta süreci, çoğu zaman vatandaşlar tarafından göz ardı ediliyor. Oysa yasalar, ev hizmetlerinde çalışanların haklarını güvence altına alırken ev sahiplerine de önemli sorumluluklar yüklüyor. Sigorta işlemleri, çalışanın evde geçirdiği gün sayısına göre iki farklı kategoriye ayrılıyor. Haftada sadece bir gün gelen gündelikçi ile tam zamanlı çalışan bakıcının prim hesaplaması birbirinden tamamen farklı bir yolla yapılıyor. Evinde sigortasız işçi çalıştıranlar, olası bir iş kazasında altından kalkamayacakları ağır tazminat yükleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Gündelikçi sigorta ücretleri 2026 güncel rakamları, çalışma saati hesaplaması ve ev sahibini koruyan kritik yasal detaylara birlikte göz atalım.

GÜNDELİKÇİ VE BAKICI SİGORTASI ŞARTLARI NELER, KİMLER YARARLANABİLİR?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için devlet sadece kısa vadeli sigorta kollarını, yani iş kazası ve meslek hastalığı primini zorunlu tutuyor. Bu kapsamdaki bir çalışanı evine çağıran işveren, günlük asgari ücretin yüzde 2'si oranında prim ödüyor. 2026 yılı için belirlenen bu günlük prim tutarı sadece 22,02 TL olarak uygulanıyor. Ancak bu düşük prim avantajından yararlanmak için işverenin mutlaka "gerçek kişi" olması şartı aranıyor. Temizlik şirketleri üzerinden eve gönderilen personellerin ev hizmetleri kapsamında değerlendirilmediğini ve şirketlerin bu işçilerin primlerini eksiksiz yatırmak zorunda olduğunu unutmamak gerekiyor.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA SAATİ VE GÜN HESABI NASIL YAPILIR?

Bir çalışanın ayda 10 günden az mı yoksa fazla mı çalıştığını belirleyen temel unsur saat hesabına dayanıyor. Kanunlara göre evdeki her 7,5 saatlik çalışma süresi 1 tam gün sayılıyor. Eğer işçi günde 7,5 saatten daha az çalışıyorsa bile, o gün yine 1 tam gün olarak kayıtlara geçiyor. Çalışma günleri peş peşe gelebileceği gibi ayın farklı günlerine ve haftalarına da yayılabiliyor. Toplam saatler üzerinden yapılan bu hesap, işçinin hangi sigorta grubuna gireceğini ve ne kadar prim ödeneceğini kesinleştiriyor.

E-DEVLET GÜNDELİKÇİ SİGORTASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evinde 10 günden az işçi çalıştıranların, bu durumu çalışmanın yapıldığı ayın son gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmesi gerekiyor. Ayın son günü hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelirse, bu süre takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzuyor. Başvurular için SGK müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden saniyeler içinde işlem yapılabiliyor. e-Devlet kapısında bulunan “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” doldurularak tescil işlemi kolayca tamamlanıyor. Formdaki ilgili alan işaretlendiğinde, düzenli olarak gelen çalışanlar için her ay yeniden bildirim yapma zahmeti de ortadan kalkıyor.

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR NASIL EMEKLİ OLUR?

Ayda 10 günden az çalışan ve sadece iş kazası primi yatan gündelikçiler, isterlerse kendi ceplerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Uzun vadeli sigorta kollarından yararlanmak isteyen bu işçiler, brüt asgari ücretin yüzde 33,5'i kadar ödeme yaparak emeklilik yolunu açıyor. Kendi primini ödeyenler için 2026 yılı aylık prim tutarı 11.065,05 TL olarak hesaplanıyor. Bu şekilde yatırılan primler doğrudan 4/a (SSK) statüsünde işlem görüyor. Çalışılan ayı takip eden ayın sonuna kadar bu primlerin ödenmesi şart, aksi halde o aya ait prim yatırma hakkı tamamen yanıyor.

İŞ KAZASI DURUMUNDA EV SAHİBİNİ KORUYAN 10 GÜN KURALI NEDİR?

Ödenen ufak meblağlı iş kazası primleri, hem işçinin sağlığını hem de ev sahibinin bütçesini koruyan büyük bir kalkana dönüşüyor. Yaşanabilecek bir iş kazasında tüm tedavi masrafları doğrudan SGK tarafından karşılanıyor. İşçi raporluysa geçici iş göremezlik ödeneği alıyor, kalıcı bir engel doğarsa engellilik derecesine göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor.

Fakat burada çok kritik bir "10 gün önceden bildirim" şartı devreye giriyor. İşçinin bu haklardan yararlanabilmesi için kazanın yaşandığı tarihten en az 10 gün önce sigorta tescilinin yapılmış ve işverenin prim borcu bulunmuyor olması gerekiyor. Normal işyerlerinde kazanın yaşandığı gün bile sigorta yapılsa işçi tüm haklarını alabilirken, ev hizmetlerinde 10 gün önceden yapılmayan bildirimler işçiyi mağdur ediyor. 10 günden az sigortasız işçi çalıştırmanın net bir cezası yasalarda yazmasa da, baştan sigorta tescili yaptırmak ev sahibini yüksek tedavi faturalarından ve yıllar sürecek ağır tazminat davalarından kurtarıyor.