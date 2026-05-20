Otomobilini kişiselleştirmeyi kafaya koyanların ilk araştırdığı İzmir'in en büyük oto aksesuarcıları hangileri sorusunun cevabı, bizi kentin iki dev sanayi ve ticaret bölgesine yönlendiriyor. İzmir’de sıradan bir paspas takımından en gelişmiş multimedya ekranlara, profesyonel ses sistemlerinden göz alıcı dış kaplamalara kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz devasa çarşılar ve köklü esnaflar yer alıyor.

Bornova'nın kalbi: 2. ve 3. Sanayi Sitesi

İzmir'de oto aksesuar ve modifiye denildiğinde akla gelen ilk yer tartışmasız Bornova'daki sanayi siteleridir. Özellikle 2. ve 3. Sanayi Sitesi, yan yana sıralanmış onlarca aksesuar dükkanıyla adeta bir cennet gibidir. Bu sitelerde multimedya ekran montajından profesyonel ses sistemlerine, jant kapaklarından rüzgarlıklara kadar aracınıza dair her türlü modifiye parçasını bulup anında monte ettirebilirsiniz.

Bölgede yıllardır esnaflık yapan Serbay Otomotiv, Aslan Oto Aksesuar ve Genesis gibi büyük işletmeler, hem geniş ürün yelpazeleri hem de usta montaj ekibiyle modifiye severlerin uğrak yerleridir. Sanayinin o kendine has hareketli atmosferinde tek bir dükkana bağlı kalmadan gezebilir, farklı yerlerden fiyat alıp aracınız için en uygun ve kaliteli parçayı kolayca seçebilirsiniz.

Karabağlar'ın modifiye üssü: Yeşillik Caddesi

İzmir'in güney yakasında oturanlar ya da arabasına profesyonel bir dokunuş yaptırmak isteyenler için ikinci büyük durak Karabağlar’dır. Özellikle Yeşillik Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda konuşlanan aksesuar firmaları, geniş dükkanları ve uzman kadrolarıyla hizmet veriyor. Karabağlar bölgesi, cam filmi uygulamaları, araç kaplama ve özel aydınlatma sistemleri gibi daha çok profesyonel el işçiliği gerektiren alanlarda öne çıkıyor.

Vizyon Aksesuar ve Fatih Tuning gibi bölgenin bilinen adresleri, ses ve görüntü sistemlerinden koruma ekipmanlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Aracınızı teslim edip profesyonel bir işçilik almak istiyorsanız, Karabağlar’daki bu deneyimli ustalarla görüşerek randevu almanız ve gitmeden önce stok durumunu sorgulamanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.