Son Mühür / Osman Günden - Van ve Tarsuk Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Emniyet teşkilatı ve ilgili birimlerin titiz çalışmaları neticesinde iki büyük organize suç ağı çökertildi. 11 ilde 102 şüpheliyi hedef alan "Narkokapan Van" operasyonu ile milyarlarca liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar, devletin suç ve suç gelirleriyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyonlarda görev alan tüm kurum ve kamu görevlilerini tebrik etti.

Operasyonlar hız kesmeden devam edecek

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda, gençleri hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı tüm adli ve idari mekanizmaların tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde işletildiğini belirtti. "Narkokapan Van" operasyonunun devletin bu konudaki tavizsiz duruşunun somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Gürlek, saha yapılanmalarına yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğinin mesajını verdi.

26,4 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmi deşifre edildi

Mücadelenin bir diğer ayağını oluşturan Tarsus merkezli operasyona da değinen Bakan Gürlek, yaklaşık 26,4 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmine ulaşan organize yasa dışı bahis şebekesinin çökertildiğini aktardı. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulduğunu belirten Gürlek; devletin suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir strateji yürüttüğünü, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurumların ortak iradesiyle bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Bakan Gürlek'in X paylaşımının tamamı şu şekilde:

''Van Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Emniyet teşkilatımız ve ilgili tüm birimlerimizin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen “Narkokapan Van” operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede devletimizin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda; gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmalarımız tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde kararlılıkla işletilmektedir.

Bu kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir.

Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Bu başarılı operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mızı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.''