Son Mühür- Türkiye’de emeklilik için yaş, sigorta süresi ve prim gün sayısı şartları aranıyor. Ancak çalışma imkanı olmayan ya da prim gün sayısı eksik olan kişiler için isteğe bağlı sigorta sistemi önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu sistemle düzenli prim ödeyen vatandaşlar, herhangi bir işte çalışmadan da emeklilik hakkı elde edebiliyor.

SGK veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikamet ettikleri bölgedeki SGK il müdürlüklerine ya da merkezlerine başvurabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Daha önce isteğe bağlı sigortası olan ancak ara veren kişiler ise yeniden başlamak için talep dilekçesi sunmak zorunda.

Kimler isteğe bağlı sigortadan yararlanabiliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bu uygulamadan yararlanmak için belirli şartlar aranıyor:

-Türkiye’de ikamet etmek,

-Zorunlu sigortalı bir işte çalışmamak,

-Ay içinde 30 günden az çalışanlar için prim tamamlama hakkı bulunmak,

-Malullük veya yaşlılık aylığı almamak,

-18 yaşını doldurmuş olmak.

Bu koşulları yerine getiren kişiler, kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor.

2025 yılı prim tutarları belli oldu

İsteğe bağlı sigorta primleri, belirlenen kazancın %32’si üzerinden hesaplanıyor. 2025 yılı itibarıyla asgari ücret dikkate alındığında en düşük aylık prim 8.321 TL olarak belirlendi.

Sigortalılar, bu tutarın 7,5 katına kadar daha yüksek prim ödeyerek emeklilik maaşlarını artırabiliyor. Sigorta süresi, başvurunun SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden günden itibaren başlıyor ve bu tarih emeklilik hesaplamasında esas alınıyor.

Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyor

İsteğe bağlı sigorta ödemeleri, Bağ-Kur (4B) statüsünde değerlendiriliyor.

Tam emeklilik için 9.000 prim günü,

Kısmi emeklilik için ise 5.400 prim günü gerekiyor.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kadınlarda bu süre 7.200 gün olarak uygulanıyor.

2008 sonrası sigorta girişi olan kadınlar 9.000 günü 2035’e kadar tamamladıklarında 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Primini 5.400 güne tamamlayanlar için yaş şartı kadınlarda 61, erkeklerde 63 olarak belirlenmiş durumda.

SSK’dan emeklilik şansı da var

1 Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar için emeklilik statüsü, son 7 yılda ödenen 2.520 prim gününe göre belirleniyor. Bu dönemde hangi statüye (SSK ya da Bağ-Kur) daha fazla prim ödenmişse, emeklilik o kurumdan yapılıyor. Eksik primi olan kişiler, 1.260 günden az isteğe bağlı prim ödeyerek SSK’dan emekli olma imkanına da sahip. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarda ise emeklilik, en çok primin yatırıldığı kuruma göre belirleniyor.

Ev kadınlarına ve esnafa yeni destek planı

Hükûmetin gündeminde, ev kadınlarına yönelik prim desteği yer alıyor. Yeni düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Ayrıca, esnaflar için prim gün sayısının 7.200 güne düşürülmesi yönünde hazırlıklar sürüyor. Bu adım, isteğe bağlı sigortalılara da 1.800 günlük avantaj sağlayabilecek.

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı

İsteğe bağlı sigortalılar, genel sağlık sigortası (GSS) kapsamına da dâhil ediliyor. Bu sayede sadece sigortalı değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklar da sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.