Son mühür- İktidarın uzun süredir hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü yeni torba yasa meclis gündemine geldi.

Vergi uzmanı yazar Ozan Bingöl, yeni torba yasayla hayatımıza gelecek olan değişiklikleri mercek altına aldı.

Bingöl, ''Az önce Meclise sevk edilen torba Yasayla'' değişmesi beklenen detayları 11 başlık altında topladı...



Hangi yenilikler geliyor?



-Mesken kira gelirlerindeki istisna önümüzdeki yıl kaldırılıyor (Emekli, mamul, dul ve yetim aylığı alanlar hariç)

-Konut alımında kullanılan konut kredi faizi kira gelirinden düşülemeyecek (2025 gelirlerine uygulanacak.)

-Dördüncü dönem geçici vergi beyanı geri geldi. (2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanacak.)

-Portföyünün en az %51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları için vergi geliyor.

-Tapu harcındaki vergi ziyaı cezası %25’ten %100’e çıkıyor.

-Araç tescil ve devirlerindeki noter harcı için maktu tutardan nispi tutar uygulamasına geçiliyor. Belirlenen maktu tutardan (1.000 TL) az olmamak üzere binde 2 harç alınacak.

-Ruhsatla çalışan bazı meslek gruplarına yıllık harç uygulaması geliyor: Kuyumcu 30.000, galerici 20.000, emlakçı 20.000, muayenehane açan doktor, 20.000, diş hekimi 20.000 TL harç ödeyecek. (Büyükşehir sınırlarında olup nüfusu 30.000’in üzerinde olan yerlerde bu tutarlar bir kat artırımlı uygulanacak.)

-Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücret artışlarına sınır geliyor.

-İmalat sektöründeki 4 puanlık prim teşviki 2 puana düşürülüyor.

-Genel aydınlatma giderlerinde belediyelerin payı artırılıyor.

-Seçimle gelmiş belediye başkanı ve diğer görevlilerin maaş dışında birden fazla yerden huzur hakkı ve benzeri ücret alması engelleniyor.