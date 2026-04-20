Toplumsal kaygının zirve yaptığı bu günlerde, İzmir'deki birçok eğitim kurumu, bakanlık düzeyindeki resmi yazıları beklemeden kendi yerel güvenlik tedbirlerini hayata geçirme kararı aldı. Velilere sosyal medya hesapları ve okul grupları aracılığıyla iletilen yeni bildirgeler, kampüs yaşamında yepyeni ve tavizsiz bir disiplin döneminin başladığını müjdeliyor. İzmirli yöneticiler, atılan bu adımların tamamen çocukların pedagojik ve fiziksel esenliğini sağlamaya yönelik olduğunu vurguladılar.

Anlık İletişim, Yoklama Takibi ve Çıkış İzinleri

Yeni yürürlüğe giren kararlar kapsamında, İzmir'deki okullar veli ile okul arasındaki iletişim hızını saniyelere düşüren dijital uyarı sistemlerine geçiş yaptı. Bir öğrencinin okula devamsızlık yapması, geç kalması veya belirlenen saatten önce okuldan ayrılması durumunda, sistem tarafından anında velinin telefonuna bilgilendirme mesajı düşecek. Özellikle lise kademesinde, öğrencilerin idareden izin alıp kendi başlarına okuldan ayrılmaları tamamen yasaklandı. Hastalık gibi durumlarda dahi, öğrencinin yasal velisi bizzat okula gelmeden çıkış işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Ziyaretçi Protokolleri ve Kampüs İzolasyonu

İzmir'deki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında dışarıdan gelen ziyaretçilere yönelik prosedürler oldukça ağırlaştırıldı. Çok acil ve hayati bir mesele olmadığı müddetçe okula misafir kabul edilmeyecek. Okula girmek zorunda olan veliler ise "Veli Bekleme Alanı" olarak tahsis edilen bölgelerin dışına adım atamayacaklar; böylece okul koridorlarında sivil şahısların kontrolsüzce dolaşmasının önüne geçilecek. Ek olarak, tam gün eğitim yapan kurumlarda öğle tatillerinde öğrencilerin okul dışına çıkıp dışarıda yemek yemelerine yönelik tüm izinler iptal edildi.

Sanal Bağımlılık, Kılık Kıyafet ve Siber Güvenlik Nöbeti

Fiziksel aramaları sıkılaştıran İzmir okulları, çanta ve akıllı tablet gibi cihazları detaylı kontrollere tabi tutacak, bazı merkezlerde ise girişlere metal arama dedektörleri yerleştirilecek. Okul üniforması zorunluluğu kesin bir kural olarak uygulanacak. Tüm bu maddi önlemlerin ötesinde, idareler velilere sanal dünya uyarısında da bulundu. İletilen mesajlarda, çocukların maruz kaldığı şiddet içerikli dijital oyunların ve sanal medyanın büyük bir tehlike olduğu vurgulanarak, velilerin ev içinde ekran kullanımını kısıtlamaları ve bir nevi "dijital evlat nöbeti" tutmaları istendi. Olayların travmatik etkilerinden korunmak için çocukların televizyon haberlerinden uzak tutulması da eklendi.