SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-2026 yılının ilk çeyreğine dair yargı istatistikleri, Türkiye'de adalet sisteminin hem fiziksel hem de dijital takip kapasitesinin sınırlarını zorladığını gösteriyor. 2025 yılının aynı dönemine göre dosya sayılarındaki artış, mahkemelerin tutuklama tedbiri yerine daha çok "denetimli serbestlik" ve "adli kontrol" mekanizmalarını devreye sokmasına yol açtı.

Şüpheli Sayısında Tarihi Rekor

2025 yılı sonunda her 6 kişiden birinin şüpheli sıfatıyla işlem gördüğü Türkiye'de, Nisan 2026 itibarıyla bu oran her 5 kişiden 1'ine yükselmiş durumda. Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki toplam dosya sayısı 13 milyonun üzerine çıkarken, yargılanan kişi sayısı 16 milyon 700 bini aşarak demografik bir veri haline dönüştü.

2025 -2026: Adli Kontrolün Yükselişi

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında, adli kontrol mekanizmalarındaki artış rakamlara şu şekilde yansıdı:

Aktif Takip Altındaki Kişi Sayısı: 2025 Nisan ayında yaklaşık 440 bin kişi adli kontrol ve denetimli serbestlik altındayken, 2026 Nisan itibarıyla bu rakam 487.398 ’e yükseldi. (Yaklaşık %10 artış).

Elektronik Kelepçe ve Ev Hapsi: Teknolojik altyapının güçlenmesiyle birlikte, 2025’e oranla ev hapsi (konutu terk etmeme) kararlarında %15’lik bir artış gözlendi. Özellikle asayiş ve uyuşturucu suçlarında "2 gün ev hapsi, 1 gün ceza" mahsubu uygulaması mahkemelerce daha sık tercih edilmeye başlandı.

İmza ve Yurt Dışı Yasakları: Adli kontrol dosyalarının %80'inden fazlasını oluşturan imza ve seyahat engeli kararlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 45 bin yeni dosya sisteme eklendi.

Cezaevlerindeki Doluluk "Kontrolü" Zorunlu Kılıyor

Rakamlardaki bu patlamanın en büyük nedeni cezaevlerindeki kapasite aşımı olarak görülüyor. Mart 2026 verilerine göre:

Kapasite: 304.956

Mevcut Mahpus: 414.401

Doluluk Oranı: %133,5

Hapishanelerdeki bu yoğunluk, hakim ve savcıların kaçma şüphesi olmayan zanlılar için tutuklama yerine "imza denetimi" veya "elektronik kelepçe" formülüne yönelmesini zorunlu kılıyor.

Lekelenmeme Hakkı ve Uzun Yargılamalar

2025 yılı verilerine göre mahkemelerdeki davaların sonuçlanma süresi ortalama 248 gün iken, bu sürenin 2026'da bazı dosya türlerinde daha da uzadığı belirtiliyor. Hukukçular, adli kontrolün bir "tedbir" olmaktan çıkıp uzun süren yargılamalar nedeniyle "infaza" dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Ancak, asılsız ihbarları süzmek amacıyla devreye alınan "Lekelenmeme Hakkı" kapsamındaki SYOK (Soruşturmaya yer olmadığına dair karar) sayısının 1,5 milyona yaklaşması, sisteme giren gereksiz iş yükünü azaltan tek olumlu veri olarak öne çıkıyor.

2026 Yargı Bilançosu (Nisan Özeti)

Veri Türü 2025 (Nisan) 2026 (Nisan) Değişim Oranı Toplam Şüpheli Sayısı ~16.1 Milyon 16.7 Milyon+ +%3,7 Denetimli/Adli Kontrol ~440.000 487.398 +%10,7 Kelepçe/Ev Hapsi ~2.800 ~3.300 +%17,8 İmza/Yurt Dışı Yasağı ~380.000 425.000 +%11,8