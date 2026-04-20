Altınordu, teknik direktör Yusuf Şimşek’in göreve gelmesinin ardından yakaladığı çıkışla art arda galibiyetler aldı ve son olarak deplasmanda Kepez Spor’u 4-2 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi ve düşme hattından kurtuldu. Son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, 34 puana ulaşıp sezonun son haftası öncesi rahatladı.

Son hafta öncesi tablo

Ligde sahasında Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Beykoz Anadolu Spor, 30 puanla son haftaya girerek küme düşen dördüncü takım oldu. 34 puanla 15’inci sırada yer alan Altınordu, son maçta İnegölspor’u ağırlayacak. İzmir temsilcisi, kendisiyle aynı puana sahip Erbaaspor’u geçerek sezonu daha üst sırada tamamlamayı hedefliyor. Geçen sezon play-off oynayan ekip, bu yıl ise son haftalarda aldığı sonuçlarla ligde kalmayı başararak Kepez galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.