Bornova gezilecek yerler nereler, ne yenir ve ilçe neyiyle meşhur? Öğrenci mahallesinden tarihi höyüklere, sokak yemeklerinden bağlara kadar Bornova'nın sunduğu tüm detayları tek haberde bir araya getirdik.

Bornova gezilecek yerler nereler?

Tarih tutkunları için ilk durak Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü. İzmir'in bilinen ilk yerleşimi olan Yeşilova'daki bulgular 8500 yıl öncesine tarihleniyor. Bornova köşkleri ise 19. yüzyıl Levanten mimarisinin en güzel örneklerinden; özellikle Belhomme Köşkü ve Paterson Köşkü görülmeye değer. Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarını burada yazdığına inanılan ilçe, şimdilerde Ege Üniversitesi yerleşkesiyle kültürel canlılığını koruyor.

Üniversite çevresindeki Küçükpark, 100'ü aşkın kafe ve barla gençlerin buluşma noktası. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı olimpik buz pateni pisti, amfitiyatro ve yürüyüş parkurlarıyla hafta sonu kaçamakları için birebir. Aileler için Forum Bornova ve Point Bornova ilçenin iki büyük alışveriş merkezi. Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için Çiçekliköy, köy kahvaltısı mekanlarıyla ünlü bir Bornova klasiği.

Bornova'da ne yenir, meşhur lezzetler neler?

Bornova deyince akla gelen ilk isim Kokoreççi Asım Usta. 1970'lerden beri hizmet veren dükkan, İstanbul'un fine dining restoranlarına bile kokoreç gönderen efsane bir adres. İzmir usulü halka kesilmiş, madalyon formunda kokoreciyle tanınıyor. Meşhur sokak lezzetlerinden dürüm söğüş için Cimbom, ev yemeği tarzı için Forum Bornova'daki Beğendik Abi Lokantası tercih edilen noktalar arasında. Ohannes Burger ilçenin hamburger rotasında zirveyi tutuyor, Meşhur Tavacı Recep Usta ise klasik bir lezzet durağı.

Kazım Dirik çevresindeki meyhaneler ve Gandi'nin Yeri gibi mekanlar, akşam keyfi için tercih ediliyor. Tatlı tarafında Reyhan Pastanesi'nin rokokosu, Çiçekliköy'de serpme kahvaltılar yerel klasikler arasında. İlçenin kendine özgü iki marka lezzeti ise Bornova Bamyası ve coğrafi işaret tescilli Bornova Misketi üzümü. Misket üzümü, geçmişten bu yana şarapçılıkta kullanılan ince kabuklu ve aromatik bir çeşit olarak Urla bağ yollarında da karşımıza çıkıyor. İzmir'in klasikleri olan boyoz, gevrek, kumru ve tulumlu sandviç de ilçenin her köşesinde kolayca bulunabilen sabah lezzetleri.