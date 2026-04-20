Ocak ayında yapılan yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 lira seviyesine yükselen asgari ücret, son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Amerika, İsrail ve İran üçgeninde süregelen gerilimin küresel ekonomiyi zorlaması, brent petrol ve döviz kurlarındaki tırmanış, 11 milyonu aşkın çalışanın alım gücünde ciddi kayıplara yol açtı. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler, gözleri yaz aylarına çevirdi. Vatandaşlar 2026 asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna yanıt ararken, Ankara kulislerinde temmuz ayında maaşlara yönelik bir iyileştirme yapılabileceği iddiaları güçlendi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI 2026?

Ortadoğu'da devam eden savaşın küresel piyasalarda yarattığı şok dalgası, gıda ve enerji fiyatlarında doğrudan bir artışa neden oldu. Ocak ayından bu yana hızla eriyen alım gücü, temmuz ayında maaşlara yeni bir ek zam yapılması senaryosunu tekrar masaya getirdi. Şu an için hükümet cephesinden ara zamma dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilerleyen günlerde bu beklentiye karşı bir adım atabileceği konuşuluyor. Daha önce 2022 ve 2023 yıllarında pandemi koşulları nedeniyle uygulanan ara zam modelinin, bu yıl da savaşın getirdiği ekonomik kriz sebebiyle yeniden devreye alınması bekleniyor.

SGK UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Ankara'da ara zam tartışmaları alevlenirken, SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın yaptığı hesaplamalar dikkat çekti. Karakaş, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında asgari ücretin güncel değerini değerlendirdi. Karakaş, asgari ücretin mart ayı itibarıyla olması gereken rakamın 42 bin 585 lira olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Ocak ayında uygulanan yüzde 27'lik zamla birlikte brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 75 lira 50 kuruşa çıktı. Bu artış sadece çalışanları değil, işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Mevcut durumda bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti, SGK primi ve işsizlik sigortası katkılarıyla birlikte 40 bin 874 lirayı buluyor. İşverenlerin üzerindeki bu yükü hafifletmek için devletin sağladığı asgari ücret desteği ise 2026 yılında 1.270 lira.