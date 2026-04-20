Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in uzun yıllara dayanan tarihsel zenginliğini ortaya çıkarmak ve mirası kentin günlük yaşamıyla iç içe geçirmek için beklenen karar hayata geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde kurulan Arkeoloji Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Şehri yenileyecek Arkeoloji Kurulu bir araya geldi





Akademisyenlerden yöneticilere kadar geniş ekibin bulunduğu kurul, İzmir’in hikayesini yer altından çıkararak sokağa indirmeyi hedefliyor.

Kararlar ortak alınacak

Çetin Emeç Salonu’nda yapılan ilk toplantıda Başkan Cemil Tugay’ın mesajı "Koordinasyon." odaklı oldu. Tugay, kurumların ayrı çalışmanın İzmir’in turizmine ve kimliğine sorun yarattığını ve alınacak olan kararların ortak bir şekilde olacağını ifade etti.

Yalnızca binaları değil İzmir’in atmosferini yapan, somut olmayan mirasın da işleyişin içinde bulunacağı ifade edildi.

Toplantının odağı tanıtım üzerine oldu. Kurulu oluşturan uzman kadro, İzmir’in arkeolojik zenginliğinin sadece uzmanların bildiği bir konu olmaması gerektiğini dile getirdi.

Oluşturulan kadro belediyenin projelerini belirleyecek

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne uzanan birçok üniversiteden mimarların, sanat tarihçilerinin, şehir plancılarının ve turizmcilerin içinde olduğu kadro, belediyenin projelerini belirleyecek.

Yıl bitimine kadar 5 oturum yapılacak

Arkeoloji Kurulu tarafından yapılan toplantılar yıl sonuna kadar toplamda beş büyük toplantı yapılması ön görülüyor.

Toplantı sürecinin bitiminde ise İzmir’in kültürel mirasını nasıl yöneteceğine dair detaylı bir "strateji belgesi" ortaya çıkacak.