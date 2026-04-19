İzmir’de düzenlenen Gaziemir'deki MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Bu olay ise fuarın gündemine damga vurdu. Açılış töreninin ardından fuar alanını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte gezen İzmir Valisi Süleyman Elban, bir stantta kapalı alanda sigara içildiğini belirledi.

Denetimde dikkat çeken an

14 Nisan’da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından protokol üyeleri tarafından stantlar ziyaret edildi. Bu sırada Vali Süleyman Elban'ın, fuar alanındaki bir stantta sigara içilmesi dikkatini çekti. Kapalı alanlarda sigara yasağına yönelik hassas tutumuyla tanınan Vali Elban, duruma karşı hemen harekete geçti.

Standın sahibi dikkat çekti

Söz konusu standın, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Mahmut Erkoç’a ait şirkete bağlı bir stant olduğu öğrenildi. Vali Elban, stantta bulunanlara sözlü uyarıda bulunduğu da belirtildi.

Ceza talimatı!

Olayın ardından Vali Elban tarafından, kapalı alanda sigara içilmesi sebep gösterilerek ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılması ve ceza uygulanması talimatı verildi.

Son Mühür'e açıklama!

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Mahmut Erkoç, Son Mühür'e yaptığı açıklamada konunun önemsiz olduğuna vurgu yaparken, yaşanan durumla ilgili daha fazla demeç vermekten ise kaçındı.