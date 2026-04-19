Gıda sektöründe artan maliyetler ve finansal daralma, köklü üreticileri de etkisi altına almayı sürdürüyor. İzmir ve Manisa merkezli olan iki önemli gıda şirketinin konkordato başvurusunun mahkeme tarafından kabul edildiği öğrenildi. Firmalara ise 1 yıl kesin mühlet kararının verildiği ifade edildi.

Konkordato süreci uzatıldı

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, Cenkci Turşuculuk Gıda Turizm ve Nakliyat Sanayi ile Onda Salamura Konserve Zeytin ve Gıda Sanayi Limited Şirketi ve şirket ortaklarının konkordato talebiyle ilgili karar açıklandı.

Mahkeme tarafından daha önce 23 Ocak 2026 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet süresi verilmişti. Gerçekleştirilen son duruşmada ise firmalara ve ortaklara 1 yıl kesin mühlet tanınmasına karar verildi.

41 yıldır sektörde

1985 yılında İzmir Bornova Pınarbaşı’nda “Üstün Turşu” markasıyla Cenkci Turşuculuk Gıda Turizm ve Nakliyat Sanayi kurulmuştu. Artan talep çerçevesinde ise 2000 yılında Torbalı’daki firma modern tesislerine taşınmıştı.

Zeytin ve salamura üretiminde önemli faktör!

Konkordato sürecine bir başka fima daha dahil oldu. Onda Salamura Konserve Zeytin ve Gıda Sanayi Limited Şirketi ise üretimini Saruhanlı’ndaki tesislerinde devam ettiriyor.