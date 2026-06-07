Son Mühür- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ortaya çıkan iki parçalı görüntüden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti kanadından gelen ''Bu CHP'nin iş işi yaklaşımını'' inandırıcı bulmadı.

Now Tv'de İlker Karagöz'e konuk olan Salıcı, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıkçı ve makam kavgasının hiçbir yerinde yokuz'' açıklamasına tepki gösterdi.

''Kış lastiklerinden faiz oranlarına, üniversite rektörlerinden Devlet Su İşleri bölge müdürü atamalarına kadar her detayı şahsen belirleyen Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki tartışmaların hiçbir yerinde yokmuş, öyle mi?'' diye soran Salıcı,

Erdoğan tam göbeğinde'' diye konuştu.

''Siyasi kariyerini rakiplerinin bölünmesine borçlu olan birisi, bu tablodan da kendisine siyasi rant devşirmek isteyecektir'' hatırlatmasında bulunan Salıcı, ''Bu oyunu görmek ve bozmak gerekir'' çağrısında bulundu.



Onlar kardeş kavgası istiyor...



''Benim bir tarafım var. Benim tarafım Cumhuriyet Halk Partisi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik bütünlük içinde kalması, sadece Partimiz için değil, tüm muhalif kesimler için çok kıymetlidir'' vurgusunda bulunan Salıcı,

''AKP, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iyiliğini istemez. Bölmek ister. Çok başlılık ve kardeş kavgası olsun ister. Dün de istiyordu, yarın da isteyecek. Onlar bunu kendilerine görev edinmişler.

Yargı hamlelerini engelleyemeyebiliriz. Ama bunun siyasi sonuçlarını değiştirebilecek hamleler yapabiliriz.

Bu sürecin çok uzamaması gerekir.

Kaotik durum çok uzarsa işin tadı kaçar. Birbirimizin yüzüne bakamaz hale gelmeye başlarız. Bu, en olmayacak şeydir'' hatırlatmasında bulundu.



Muhalefetin amiral gemisiyiz...



''Biz bütün muhalefetin amiral gemisiyiz. Partinin bölünmesi, önümüzdeki seçimde oyun kurucu olma vasfını zorlaştırır. Bu sıkıntıya girersek sıklet merkezi değişmeye başlar'' diyen Oğuz Kaan Salıcı,

''Ayrışma, partimizin politikalarına yansımış değildir. Uzarsa yansır. Ve bu işten kimse avantajlı çıkmaz.

O zaman da “Partide kimden yanasın?” diye sorulan sorular anlamlı olmaktan çıkar. Kimin yönettiğinin, kimin ne makamda olduğunun hiçbir anlamı kalmaz.

Onun için “Ben partiliyim, partinin yanındayım” diyorum.

Bugün partinin bütünlüğü, partiyi kimin yönettiğinden daha kıymetlidir'' hatırlatmasında bulundu.