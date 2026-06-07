Mahkeme, otelcilik faaliyetlerine özgü ek servislerin sunulmadığı kiralamaların ticari işletme kapsamında olamayacağını tescilledi. Temizlik, ütü ve kahvaltı hizmeti barındırmayan işlemlerden konaklama vergisi istenemeyeceği açıklandı. Ege'nin incisinde yazlık ve günübirlik konutlarını kiralayan binlerce kişi için yüzde 20 KDV ile gelir vergisi cezalarının iptal yolu açıldı. Mükelleflerin bu emsal karar doğrultusunda uygulanan ağır idari yaptırımlara itiraz etmesi bekleniyor.

Çeşme, Alaçatı, Urla, Foça gibi tatil beldelerinin yanı sıra merkez ilçelerinde de devasa bir günlük kiralama hacmine sahip olan İzmir'de, mülk sahiplerinin tepkisini çeken vergi uygulamalarına yargı müdahale etti. Danıştay, sadece evini kısa süreliğine kiraya verenleri profesyonel işletme gibi kabul edip yüksek cezalar kesen sistemin ilerleyişini durdurdu. İzmir turizminde otel kapasitelerinin yetersiz kaldığı yoğun dönemlerde adeta bir kurtarıcı olan kısa süreli kiralama sektörü, ağır cezalarla adeta durma noktasına gelmişti. Yüksek yargının olaya el atması, sadece ev sahiplerini değil aynı zamanda uygun fiyatlı tatil arayan turistleri de olumlu yönde etkileyecek. Emsal teşkil eden bu kararın ardından, kesilmiş cezaların iptali için hukuki hazırlıklar başladı.

İzmir genelinde uygulanan geriye dönük vergi kıskacı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tartışmalı genelgeye göre, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan İzmirliler doğrudan ticari mükellef olarak kaydedilmişti. Bu durum, sezonluk kiralama yapan vatandaşlara geçmişe dönük olarak hesaplanan yüzde 20 KDV, gelir vergisi ve geçici vergi faturaları çıkarılmasına yol açtı. Şehir genelinde binlerce ev sahibini mağdur eden ve ciddi maddi yaptırımlar içeren bu idari işlemler, Danıştay'ın genelge hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla büyük bir sekteye uğradı ve mükellefler için emsal bir kurtuluş yolu belirdi.

Otel hizmeti kriteri yargı kararıyla netleşti

Danıştay heyeti dosyayı incelerken, ticari konaklama işletmesi ile basit konut kiralaması arasına kesin bir hukuki çizgi çekti. İzmir'de dairesini veya yazlığını misafirlere tahsis eden bir kişinin ticari mükellef sayılabilmesi için ütü, kahvaltı servisi veya günlük temizlik gibi otel benzeri hizmetler vermesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, sadece barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde mekanın kullanım hakkını devreden işlemlerin, o mekanı konaklama tesisi haline getiremeyeceğini önemle vurguladı.

Konaklama vergisi talepleri geçerliliğini yitirdi

Yüksek yargıdan çıkan bu sonuç odaklı karar, evini kısa vadeli kiraya verenlerin doğrudan ticari işletme sayılmayacağını yasal güvence altına aldı. Bu yaklaşımla birlikte, misafirine herhangi bir ek servis sunmayan mülk sahiplerinden devletin konaklama vergisi adı altında tahsilat yapamayacağı hüküm altına alındı. İzmir vergi dairelerinin bugüne kadar yürüttüğü geriye dönük vergi ve ceza uygulamaları, emsal niteliğindeki bu kararın ardından hukuki zeminini kaybederek tartışmalı bir pozisyona düştü. Vergilendirme hatalarının düzeltilmesi adına şehirdeki yargı mercilerine başvuruların katlanması bekleniyor.