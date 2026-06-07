Son Mühür- Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binası kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Maskeli saldırganlar, binayı kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, genel müdürlük binası önünde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Binaya 2 kurşun isabet etti

Edinilen bilgilere göre saldırganların silahından çıkan 2 mermi, Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah 8:30'da isabet etti. Dış cephede ve camlarda hasar meydana gelirken, polis ekipleri binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme uzmanları, bina önünde ve çevresinde boş kovan tespiti ile delil toplama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Öte yandan saldırganların ticari taksi ile kaçtıkları öğrenildi.

Kamera kayıtları mercek altında

İstanbul Emniyeti, ateş açıp kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları incelemeye alındı. Maskeli şüphelilerin kaçış güzergahları tek tek tespit ediliyor. Öte yandan, saldırının doğrudan Otokoç’u mu hedef aldığı yoksa adli bir kontrolden mi çıktığı henüz netleşmedi. Polis tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

Soruşturmada dikkat çeken fıkra detayı detay

Saldırının gerçekleştirilme nedeni gizemini korurken, emniyet kaynakları çok yönlü bir araştırma yürütüyor. Geçtiğimiz gün Rahmi Koç’un İzmir'de bir hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle sosyal medyada doğan tepkiler ve ardından başlatılan soruşturma süreci de masadaki iddialar arasında.