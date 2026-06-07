Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde Milli Savunma ve Güvenlik alanlarında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz’de son dönemlerde balıkçı teknelerine yönelik gerçekleşen saldılar ile ilgili önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Karadeniz’de diplomatik girişimlerin yetersiz kaldı

Son günlerde Karadeniz’de yaşanan saldırıların diplomatik girişimlerin yetersiz kaldığı havası uyandırdığını aktaran CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Başka bir devletin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde olsa da balıkçılık faaliyetine orantısız güç kullanarak ölümcül müdahale uluslararası hukuka aykırıdır. Son günlerde yaşanan tanker saldırıları ve bu son olay Karadeniz’de diplomatik girişimlerin yetersiz kaldığı ve caydırıcılığımızda zafiyet olduğu intibaını uyandırmaktadır.” dedi.

“Bu tip olaylar devletin güvenirlik ve caydırıcılığına zarar vermektedir”

Öte yandan, yaşanan olayların devletlerin güvenilirliğine ciddi zarar verdiğini de ekleyen Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Karadeniz sahildarı devletler bu tip uluslararası hukuka aykırı uygulamalar konusunda ikaz edilmelidir.

Türk balıkçılar ise üçüncü devletlerin münhasır ekonomik bölgesinde balıkçılık faaliyeti yapmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda ilgili kurumlar tarafından uyarılmalı, gerekirse cezai müeyyideler artırılmalıdır. Bu tip olaylar devletin güvenirlik ve caydırıcılığına zarar vermektedir.”