Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin gerçekleştirdiği Siyaset Akademisi’nin açılışında gençlerle ve parti üyeleriyle bir araya geldi.

Dervişoğlu, güncel siyasetteki gelişmelerden hukuk sistemine kadar pek çok konuda oldukça doğrudan mesajlar verdi.

"Türkiye’de milletin aklıyla alay etmenin adı devlet aklı olamaz"

Konuşmasının merkezine "devlet aklı" tartışmalarını alan Dervişoğlu, bu kavramın yanlış kullanıldığını dile getirdi. Mevcut iktidarın yönetim tarzına eleştirilerde bulunan Dervişoğlu,

"Devlet aklı, karanlıkta aranan bir sır değildir. Kapalı kapılar ardında işletilen bir hesap, hukukun üstüne çıkarılmış bir imtiyaz hiç değildir.

Devletin aklı; milletin rızasını, hukukun üstünlüğünü ve Cumhuriyet’in emanetini koruyabilme kabiliyetidir. Kendi hukukunu zayıflatan, kendi kurumlarını aşındıran, milletin tercih hakkını daraltan hiçbir anlayış kendisine devlet aklı diyemez. Türkiye’de milletin aklıyla alay etmenin adı devlet aklı olamaz." ifadelerini kullandı.

"Boyun eğmeyiz"

İktidarın, mevcut Anayasa ve Cumhuriyet değerleriyle kurduğu ilişkiyi eleştiren İYİ Parti lideri, özellikle yönetenlerin görevlerini kötüye kullandığını belirtti. Dervişoğlu bu durumu,

"Emanet edileni yönetmek yerine, emanetin kendisini dönüştürmeye çalışıyorlar. Kim buna hangi adı takarsa taksın, üzerini hangi cilalı kavramla örterse örtsün; millet iradesini işlemez kılan, Cumhuriyet’i kişisel ikbal hesaplarına bağlayan hiçbir anlayışa boyun eğmeyiz." diyerek özetledi.

"Kayyum anlayışına karşı olmak, bizim temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir"

Siyasette "siyasetsizlik durağı" dediği yeni bir kavramı gündeme getiren Dervişoğlu, kayyum atamalarının demokrasiyle uyuşmadığını ifade etti. Rekabetin yerini atamaların almasını eleştiren Dervişoğlu,

"Siyasetsizlik durağı, rekabetten korkanların, milletin kararına güvenmeyenlerin, hukuku siyasetin aracı haline getirenlerin varmak istediği son duraktır.

Bu sebeple kime yönelirse yönelsin; hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın; milletin tercih hakkını yok sayan kayyum anlayışına karşı olmak, bizim temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir." diye konuştu.

"Kimse bize, umutsuzluğu kadermiş gibi ezberletemez"

Siyaset Akademisi’nin yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bir mücadele alanı olduğunu belirten Dervişoğlu, gençlerin içerisinde olduğu karamsarlığa karşı çıktı.

Siyasetin itibarını geri kazanması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Bilinsin ki, kimse bize bir uçurumu zirvedir diye gösteremez. Kimse bize zehri, yeni diye, çare diye içiremez. Kimse bize, umutsuzluğu kadermiş gibi ezberletemez." dedi.