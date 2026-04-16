Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kütahya'da farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmişti. Akşam saatlerinde Kütahya'dan bir deprem haberi daha geldi.

Bu kez büyüklük 3.6!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine Kütahya'nın Simav ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Deprem, saat 19.32 sıralarında meydana gelirken meydana geldiği derinlik ise 10.64 KM olarak duyuruldu. 11 Nisan günü ise yine Kütahya Simav'da; 4.8 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Meydana gelen depremler başta Kütahya halkı olmak üzere endişe yaratmaya devam ederken, uzmanlar tarafından yapılacak olan açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: