Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Türk futbolunun idari ve mali yapısını şekillendirmek üzere 182 delegenin katılımıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Türk futbol paydaşlarının hazır bulunduğu bu kritik toplantıda, federasyonun geride bıraktığı döneme ait hesaplar incelendi ve geleceğe dönük bütçe planlamaları yapıldı. Genel kurul, divan heyetinin oluşturulması ve saygı duruşunun ardından resmi gündem maddelerinin oylanmasıyla devam etti.

Geçmiş dönem hesapları onaylandı

Genel kurulun en önemli gündem maddelerinden birini, federasyon yönetiminin mali ve idari açıdan ibra edilmesi süreci oluşturdu. Delegeler, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemlerini kapsayan bir yıllık süreçteki harcamaları, projeleri ve faaliyet raporlarını detaylıca inceledi. Yapılan açık oylama sonucunda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ilgili döneme ait tüm faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Bu kararla birlikte mevcut yönetim, geçmiş dönemin hesapları açısından delegelerden onay almış oldu.

Yeni sezonun bütçesi kabul edildi

Toplantının ikinci bölümünde ise Türk futbolunun önümüzdeki bir yıllık harcamalarını ve gelir hedeflerini belirleyen bütçe tasarısı gündeme geldi. 1 Haziran 2026 ile 31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan yeni mali bütçe, delege kuruluna sunularak maddeler halinde tartışıldı.

Yapılan müzakerelerin ardından yeni dönemin bütçesi de delegelerin oylarıyla resmen kabul edilerek onaylandı. Yeni bütçenin yürürlüğe girmesi ve resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından TFF Olağan Mali Genel Kurulu oylamaların tamamlanmasıyla birlikte sona erdi.

