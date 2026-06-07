Son Mühür- Tamar Tanrıyar'ın Cem Küçük' yönelik eleştirilerinin ardından Küçük sesszliğini bozdu.

Kendisini hedef alan küçük bir çete olduğunu iddia eden Cem Küçük, Tamar Tanrıyar'ın bu çete tarafından kullanıldığını öne sürdü.

"Cem Küçük, Özgür Özel’i savunmaya devam ederse onu da deşifre ederim, arşivim sağlam'' diyen Tanrıyar, iş insanı Turgut Koç'la Cem Küçük'ün mesajlaştığını ve Küçük'ün ''Artık bir ayakkabı hediye edersin'' sözleriyle maddi menfaat temin ettiğinin ortaya çıktığını ileri sürmüştü.



''Gelelim sana Tamar'' sözleriyle Tamar Tanrıyar'a seslenen Küçük,

''Aynı çete seni de kullanıyor. Sen git, sahibin gelsin. Ben kimseye, düşmanlarıma bile belaltı vurmadım. Ama bundan sonra iş değişti.

Bu videoların bazılarını yurtdışından çekiyorsun. Seni de Suriye hatları üzerinden arıyorlar, hatta kendi kullandığın hattı bile değiştirdin.

Diyarbakırlı iş insanını hamileyim yalanıyla nasıl tehdit ettiğin ortada.

Kocan Can Tanrıyar kırmızı bülten ile aranan Muhammet Yakut'a devletimiz ve hükümetimiz ile bilgi sızdırmaktan tutuklandı. Dosyası Yargıtay’da.

FETÖ yöntemleriyle...



Üzerinize onlarca tapu var. Kimleri tehdit ederek ne servetler edindiğiniz ortada. Sizi kullananlar birkaç yıl sonra sizi tanımayacaklar. Ama hepiniz yaptığınız FETÖ yöntemlerinin bedelini ağır ödeyeceksiniz. Belaltı işleri yapanların sonu hukuki anlamda hiç iyi olmadı. Örnek FETÖ.

Sana da son uyarım. Yoksa rezil rüsva olursun'' ifadelerine yer verdi.