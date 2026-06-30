Son Mühür- İzmir Otogarı’nın karşısında bulunan ve uzun süredir gündemden düşmeyen Point Bornova AVM'nin yeni sahibi belli oldu.

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) üzerinden gerçekleştirilen ve 1,7 milyar TL’nin üzerinde bir bedelle tamamlanan ihale sonrası, alışveriş merkezinin yeni sahibi Yes Oto oldu.

"Malatya’daki tecrübeyi İzmir’e taşıyacağız"

Ekonomim yazarı Vahap Munyar ile bir araya gelen Başdemir, perakende alanındaki tecrübelerine dikkat çekerek, "Perakende gayrimenkul alanında ise yaklaşık 17 yıldır yatırımcısı olduğumuz MalatyaPark Alışveriş Merkezi’nden edindiğimiz deneyimi Point Bornova’ya taşıyacağız.

Aynı zamanda, bugüne kadar Esas Gayrimenkul tarafından oluşturulan yüksek standartları devam ettirerek üzerine birlikte değer katmayı ve daha güçlü bir alışveriş merkezi deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Point Bornova’nın ticari performansını güçlendirmek, ziyaretçi deneyimini sürekli geliştirmek ve iş ortaklarımızla karşılıklı güvene dayalı, uzun soluklu işbirlikleri oluşturmak. Tüm çalışmalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz.

Hedefimiz Point Bornova’yı İzmir’in en sevilen ve en verimli alışveriş merkezlerinden biri haline getirmek. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan yatırımları planlı bir şekilde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mevcut kiracılara mesaj verdi

AVM içerisinde hizmet veren işletme sahipleri için sürecin nasıl ilerleyeceğine dair de açıklamalarda bulunan Başdemir, operasyonel düzende herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını çizerek,



"Mülkiyet devri sonrasında mevcut kira sözleşmelerinizle birlikte ve operasyonel işleyişiniz aynı şekilde devam edecek. Geçiş sürecinin sorunsuz ve kesintisiz işlemesi için gerekli tüm hazırlıklar titizlikle yürütülüyor" dedi.

"Point Bornova’yı alarak kendilerini bu durumdan kurtarmamı istediler"

Devir sürecinin arka planına dair detayları da paylaşan Adnan Başdemir, bu yatırımın bir zorunluluktan kaynaklanan yardımlaşma hikayesi olduğundan söz etti.

2015 yılında 350 milyon dolarlık büyük bir yatırımla kapılarını açan Kavuklar Grubu’nun zorlu bir süreçten geçtiğinden bahseden Başdemir, olayı şu sözlerle özetledi:

"Point Bornova’yı Kasım 2015’te hizmete açan Kavuklar Grubu’nun sahibi Kavuk Ailesi, Malatya Girişim Grubu’ndaki ortağım olarak benim kapımı çaldı.

QNB’ye 140 milyon Euro borçlarının olduğunu, bir kısmını ödemelerine rağmen temerrüde düştüklerini, akaryakıt istasyonları ve evlerinin ipotekli olduğunu belirterek, Point Bornova’yı alarak kendilerini bu durumdan kurtarmamı istediler.

Önce QNB yönetimiyle bir araya geldim. Banka, Point Bornova’yı peşin ödemeyle alma şartıyla yardımcı olabileceğini belirtti. AVM’yi almaya karar verince TMSF yönetimiyle görüştüm ve olumlu yanıt aldım.

Gürbaşlar Grubu olarak TMSF’den o yeşil ışığı alınca, hemen QNB’ye olan borcu kapattık. Ardından TMSF Point Bornova’yı ihaleye çıkardı.

Gürbaşlar Grubu olarak Yes Oto firmamızla girdiğimiz ihalede, muhammen bedelin de üzerine çıktık. QNB’nin borcunu kapatma işlemini de mahsup ederek Point Bornova’nın yeni sahibi olduk."