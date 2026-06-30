Son Mühür- Bornova Belediye Meclisi’nin Temmuz olağan toplantısı yarın, 1 Temmuz tarihinde toplanacak. Belediye’nin yayınladığı meclis gündeminde önemli önergeler yer aldı. Bornova Belediyesi’nden, Urla Belediyesi ile olan ortaklığı bitirmeye yönelik önemli bir hamle geldi. Bornova Belediyesi’nin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından meclise sunulan önergeye göre, Bornova Belediyesi, sermayenin yüzde 99’u Urla Belediyesi’ne ait olan Urla İmar Turizm Teknik Hiz. San. Tic. (URİT) Şirketi’ndeki yüzde 1’lik hissesini devretmeye hazırlanıyor. Bornova Belediyesi’nin sahip olduğu 260 hisseye karşılık gelen 26.000,00 TL bedelli payın tamamen Urla Belediyesi’ne devredilmesi hususu meclis üyelerinin onayına sunulacak.

Yarın gerçekleştirilecek toplantıda önergenin ilgili komisyonlara havale edilmesi veya meclisin karara bağlaması bekleniyor.

17 adet araç ve iş makinesi hurdaya ayrılıyor

Diğer dikkat çeken önergede ise Belediye, 17 adet araç ve iş makinesini hurdaya ayırmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Makine ve Kimya Endüsrti A.Ş'ye (MKE) verilmesi gündeme geldi.

İlgili önerge ise şu şekilde;

"17 (On yedi) adet araç ve iş makinesinin, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrılması ve ilgili mevzuat çerçevesinde Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye (MKE) verilmesi hakkında önerge."