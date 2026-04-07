Phuket’te iskelede bağlı bir teknede meydana gelen patlama, turistik bölgede paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İskelede bağlı teknede patlama

Tayland’ın en yoğun turist çeken bölgelerinden biri olan Phuket’te, iskelede demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle birlikte teknede yangın çıktığı bildirildi. Olayın ardından bölgedeki ekipler hızla harekete geçti.

Yangın açık denizde kontrol altına alındı

Yetkililer, yangının çevreye sıçramasını önlemek amacıyla teknenin açık denize çekildiğini açıkladı. İtfaiye ekipleri ve denizden müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangının büyümeden söndürülmesi, olası daha büyük bir facianın önüne geçti.

Can kaybı ve yaralılar var

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar, olay sırasında bir kişinin kaybolduğu yönünde de bilgiler paylaştı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Yetkililer, patlamanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. İlk bulgulara göre olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, teknik ve güvenlik ekiplerinin detaylı araştırma yürüttüğü belirtildi.

Turistik bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın ardından Phuket’teki iskele ve limanlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Patlama, bölgedeki turizm faaliyetleri açısından da endişe yaratırken, gelişmeler yakından takip ediliyor.