İran’da süren savaşın bölgesel etkileri Pakistan’ı da vurdu. Enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle hükümet, ülke genelinde kapsamlı tasarruf tedbirlerini devreye aldı. Yeni düzenlemelerle birlikte market ve alışveriş merkezlerinin kapanış saatleri erkene çekildi.

Market ve AVM’ler 20.00’de kapanacak

Pakistan hükümetinin aldığı karara göre, ülke genelindeki marketler, alışveriş merkezleri ve düğün salonları saat 20.00 itibarıyla faaliyetlerini durduracak. Enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen bu adımın, kriz sürecinde elektrik kullanımını dengelemeye yönelik olduğu belirtildi.

Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Restoran ve fırınlara sınırlı esneklik

Yeni düzenleme kapsamında restoran ve fırın gibi işletmelere daha uzun süre faaliyet izni verildi. Bu işletmelerin saat 22.00’ye kadar açık kalmasına izin tanınırken, temel sağlık hizmetlerinin aksamaması adına eczaneler uygulamadan muaf tutuldu.

Kamuda tasarruf paketi devrede

Hükümet yalnızca özel sektörü değil, kamu kurumlarını da kapsayan geniş bir tasarruf planını hayata geçirdi. Açıklanan önlemler arasında kamu çalışanları için haftada dört gün mesai uygulaması, yakıt ödeneklerinde kesinti ve kamu harcamalarında yüzde 20 oranında azaltım yer aldı.

Enerji krizinin etkileri büyüyor

Uzmanlar, İran’da devam eden savaşın enerji arzı üzerindeki etkilerinin bölge ülkelerinde zincirleme sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Pakistan’ın aldığı bu kararların, enerji tüketimini kontrol altına almayı ve olası kesintilerin önüne geçmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Gözler yeni adımlarda

Enerji krizinin seyrine bağlı olarak Pakistan hükümetinin önümüzdeki dönemde ek tedbirler alabileceği konuşulurken, alınan kararların ekonomi ve günlük yaşam üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.