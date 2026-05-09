Son Mühür / Endonezya’nın Kuzey Maluku eyaletinde yer alan ve bir süredir hareketliliğiyle korkutan Dukono Yanardağı patladı. Yanardağ, tüm resmi uyarılara rağmen bölgeye giden dağcı grubuna mezar oldu. 8 Mayıs sabahı yerel saatle 07.41 sularında büyük bir gürültüyle faaliyete geçen yanardağ, gökyüzüne yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan devasa bir kül bulutu püskürttü. Patlamanın yaşandığı sırada, tırmanış yasağını ihlal ederek krater çevresinde bulunan 20 kişilik gruptan ne yazık ki acı haber geldi.

Toplam üç kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Halmahera Emniyet Müdürü Erlichson Pasaribu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, patlama anında bölgede bulunan dağcılardan ikisi Singapur vatandaşı olmak üzere toplam üç kişi hayatını kaybetti. Gruptaki diğer dağcılardan yedisi kendi çabalarıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başarırken, mahsur kalan 10 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, aralarında dokuz yabancı uyruklunun da bulunduğu grubun, can güvenliği gerekçesiyle uygulanan giriş yasağını çiğnediğini de doğruladı.