İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası kamuoyunda artan tepkilere dikkat çekti. Pezeşkiyan, birçok ülkede halkların yaşanan gelişmelere karşı güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti.

“Birçok ülkede halklar ses yükseltiyor”

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Pezeşkiyan, son günlerde farklı coğrafyalarda kamuoyunun tepkisinin arttığını belirtti. Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan ve Mısır başta olmak üzere birçok ülkede halkların ABD ve İsrail’e karşı tepkilerini açık şekilde dile getirdiğini vurguladı.

Bölgesel tepki genişliyor

Pezeşkiyan, yalnızca belirli ülkelerle sınırlı kalmayan bu tepki dalgasının Arap dünyasında da karşılık bulduğunu ifade etti. Açıklamasında, küresel ölçekte kamuoyunun gelişmelere karşı daha duyarlı hale geldiğine işaret etti.

“Özgür halkların kalbi bu politikalarla değil”

İran Cumhurbaşkanı, dünya genelinde birçok toplumun mevcut politikalara karşı durduğunu belirterek, “Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değildir” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle uluslararası kamuoyundaki algıya vurgu yaptı.

İş birliği ve saygı çağrısı

Pezeşkiyan, bölgede kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için ülkeler arasında iş birliği ve karşılıklı saygının şart olduğunu dile getirdi. Gerilimin düşürülmesi için diyalog ve ortak hareket çağrısında bulundu.

Gözler bölgedeki gelişmelerde

Orta Doğu’da artan askeri ve siyasi gerilim, uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çekerken, liderlerden gelen açıklamalar da sürecin seyrine ilişkin önemli ipuçları veriyor. Pezeşkiyan’ın açıklamaları, bölgedeki tansiyonun küresel ölçekte yankı bulduğunu ortaya koyuyor.