ABD ile İran arasında yürütüldüğü öne sürülen diplomatik temaslara ilişkin çelişkili açıklamalar gündemdeki yerini korurken, Beyaz Saray’dan konuya dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sürecin hassas ve değişken olduğunu vurguladı.

“Hassas diplomatik görüşmeler yürütülüyor”

Leavitt, ABD ile İran arasında gerçekleştiği iddia edilen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin kamuoyuna yansıyan bilgilerden daha farklı dinamikler içerebileceğine işaret etti. Diplomatik temasların doğası gereği gizlilik taşıdığını belirten Leavitt, bu tür süreçlerin dikkatle yönetildiğini ifade etti.

“Basın üzerinden müzakere yürütülmez”

ABD yönetiminin müzakereleri medya üzerinden yürütmeyeceğini açıkça dile getiren Leavitt, basına yansıyan iddialara temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Açıklamasında, resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bilgilerin kesinlik taşımadığına dikkat çekti.

“Spekülasyonlara itibar edilmemeli”

Leavitt, görüşmelere ilişkin ortaya atılan iddiaların büyük kısmının spekülasyon olduğunu belirterek, kamuoyunun yalnızca Beyaz Saray tarafından yapılan resmi açıklamaları esas alması gerektiğini vurguladı.

Sürecin seyri belirsizliğini koruyor

ABD-İran hattındaki diplomatik temaslara ilişkin farklı açıklamalar yapılmaya devam ederken, sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor. Beyaz Saray’ın “değişken süreç” vurgusu, görüşmelerin henüz net bir çerçeveye oturmadığı şeklinde yorumlanıyor.