Bakla Tepe Höyüğü geçmişin izlerini taşıyan katmanlarıyla bölgenin en eski ve en önemli yerleşimleri arasında bulunuyor. Kalkolitik Çağ'dan Roma dönemine kadar uzanan geniş bir zaman diliminde insanlara ev sahipliği yapan bu alan, tarihin derinliklerine açılan harika bir pencere sunuyor.

Tahtalı Barajı havzasındaki kurtarma kazıları

Menderes sınırlarında kalan Bulgurca yakınlarında konumlanan bu tarihi alanda kazı çalışmaları 1995 ile 2001 yılları arasında hızla yürütülüyor. Tahtalı Barajı'nın yapımı sırasında sular altında kalacak olan bu eşsiz mirası kurtarmak için arkeologlar zamana karşı müthiş bir yarış veriyor. Ege Üniversitesi öncülüğünde yapılan bu hummalı çalışmalar, kentin tarih öncesi dönemlerine dair çok önemli bilgileri sular yükselmeden kurtarmayı başarıyor.

Coğrafi konumu incelendiğinde bu tepe, Antik Çağ'da İzmir Körfezi ile Küçük Menderes havzasını birbirine bağlayan doğal bir geçiş koridoru vazifesi görüyor. Denizden gelen ticaret mallarının iç kesimlere güvenli şekilde taşınmasını sağlayan bu stratejik merkez, Ege dünyasının en eski lojistik üslerinden biri oluyor. Günümüzde baraj sularının altında sessizliğe gömülse de, kazılardan elde edilen bilgiler tarih kitaplarını süslemeye devam ediyor.

Topraktan fışkıran obsidyenler ve Miken mezarları

Toprağın derinliklerinden çıkarılan buluntular arasında en çok şaşırtan unsur, Melos Adası'ndan getirilen hammaddelerle çalışan dev obsidyen atölyeleri oluyor. Volkanik camların ustalıkla işlenerek kesici aletlere dönüştürüldüğü bu üretim tesisleri, yerleşimin dönemine göre çok gelişmiş bir sanayi altyapısına sahip olduğunu kanıtlıyor. Mezarlardan çıkarılan süs eşyaları, mermerden yapılan ana tanrıça idolleri ve çocuk mezarlarının altına yerleştirilen adaklar ise o dönemin inanç dünyasını yansıtıyor.

Geç Tunç Çağı'na tarihlenen oda mezarların içinden çıkan Miken tarzı boyalı seramik kaplar, Ege adalarıyla yapılan yoğun kültürel bağı belgeliyor. Mezarlarda bulunan yanmış kaplumbağa kabukları da o çağlarda yaygın olan ilginç ritüellerin ipuçlarını günümüze kadar taşıyor. İzmir Arkeoloji Müzesi depolarında ve sergi salonlarında korunan bu paha biçilemez tarihi eserler, geçmişin gizemli dünyasını merak eden ziyaretçilerini bekliyor.